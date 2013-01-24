يقوم بالتسخين الكامل والسريع
الطريقة السريعة والآمنة لتسخين طعام الأطفال والحليب الذي تم شفطه، يقوم جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال السريع بتسخين 125 ملليلتر/4 بوصات من الحليب في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يقوم بالتسخين الكامل والسريع
الطريقة السريعة والآمنة لتسخين طعام الأطفال والحليب الذي تم شفطه، يقوم جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال السريع بتسخين 125 ملليلتر/4 بوصات من الحليب في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات
يقوم بالتسخين الكامل والسريع
الطريقة السريعة والآمنة لتسخين طعام الأطفال والحليب الذي تم شفطه، يقوم جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال السريع بتسخين 125 ملليلتر/4 بوصات من الحليب في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يقوم بالتسخين الكامل والسريع
الطريقة السريعة والآمنة لتسخين طعام الأطفال والحليب الذي تم شفطه، يقوم جهاز تسخين قناني الرضاعة وطعام الأطفال السريع بتسخين 125 ملليلتر/4 بوصات من الحليب في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات
الطاقة
الوزن والأبعاد
بلد المنشأ
المحتويات
مراحل النمو
SCF870/21
SCF145/06