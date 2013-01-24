يقوم بالتسخين الكامل والسريع
الطريقة السريعة والآمنة لتسخين وجبات الطفل والحليب الذي تم شفطه. يعمد جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي Avent من Philips إلى تسخين 125 مل/4 أونصات من الحليب بدرجة حرارة الغرفة في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يقوم بالتسخين الكامل والسريع
الطريقة السريعة والآمنة لتسخين وجبات الطفل والحليب الذي تم شفطه. يعمد جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي Avent من Philips إلى تسخين 125 مل/4 أونصات من الحليب بدرجة حرارة الغرفة في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات
يقوم بالتسخين الكامل والسريع
الطريقة السريعة والآمنة لتسخين وجبات الطفل والحليب الذي تم شفطه. يعمد جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي Avent من Philips إلى تسخين 125 مل/4 أونصات من الحليب بدرجة حرارة الغرفة في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يقوم بالتسخين الكامل والسريع
الطريقة السريعة والآمنة لتسخين وجبات الطفل والحليب الذي تم شفطه. يعمد جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة الكهربائي Avent من Philips إلى تسخين 125 مل/4 أونصات من الحليب بدرجة حرارة الغرفة في غضون 4 دقائق. إكتشف كلّ المميزات
مع استخدام جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعات الكهربائي من Philips Avent، يمكنك تحضير وجبة الطفل بطريقة سريعة وخالية من أي مشاكل. ما عليك سوى إضافة المياه واختيار الإعداد. يمكن لجهاز تسخين الرضّاعات تسخين 125 مل/ 4 أونصات من الحليب بدرجة حرارة الغرفة في غضون 4 دقائق تقريبًا
يوفّر لك جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعات الكهربائي من Philips Avent طريقة آمنة لتحضير وجبات الطفل. فهو يسخّن الطعام بلطف وبطريقة متساوية، مما يضمن عدم تركّز السخونة في أنحاء معيّنة.
الطاقة
الوزن والأبعاد
بلد المنشأ
المحتويات
مراحل النمو
التوافق
التصميم
SCF145/06
SCF870/21