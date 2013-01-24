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Philips Avent

جهاز التعقيم بالبخار الكهربائي

SCF274/23
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق
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    Philips Avent جهاز التعقيم بالبخار الكهربائي

    SCF274/23
    التصنيف الإجمالي / 5

    يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق

    سريع وسهل الاستخدام إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent جهاز التعقيم بالبخار الكهربائي

    يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق

    سريع وسهل الاستخدام إكتشف كلّ المميزات

    يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق

    سريع وسهل الاستخدام إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent جهاز التعقيم بالبخار الكهربائي

    يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق

    سريع وسهل الاستخدام إكتشف كلّ المميزات

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      يقوم بتعقيم 6 رضّاعات في 8 دقائق

      سريع وسهل الاستخدام

      • بقدرة 220-240 فولت
      سريع وسهل الاستخدام

      سريع وسهل الاستخدام

      ما عليك سوى إضافة الماء والتحميل ثم إيقاف التشغيل، وستصبح المحتويات معقمةً وجاهزةً للاستخدام في غضون 8 دقائق تقريباً.

      تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة 6 ساعات

      تبقى المحتويات فيه معقّمة لفترة 6 ساعات

      تبقى المحتويات معقّمةً لحد ستّ ساعات في حال لم يتم فتح الغطاء.

      سعة كبيرة

      سعة كبيرة

      يستوعب المنتج حتى ستّ رضّاعات Avent سعة 260 مل/ 9 بوصات أو شافطتَين لحليب الأم من Philips Avent وملحقاتهما.

      تعقيم فعّال

      تعقيم فعّال

      لقد أُثبت أن تعقيم البخار هو الطريقة الأكثر فعالية لحماية طفلك من الجراثيم الضارة. وفق مبدأ المستشفى، تقضي سخونة البخار المكثفة على البكتيريا الضارة.

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        فولتية
        220 - 240  فولت

      • الوزن والأبعاد

        الأبعاد
        313 (ارتفاع)، 235 (عرض)، 235 (طول)  ملليمترًا
        الوزن
        1.575  كلغ

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        معقّم بخاري كهربائي سريع
        1  قطعة
        قنينة رضاعة Airflex سعة 260 ملليلتر/ 9 بوصات
        1  قطعة
        قنينة رضاعة Airflex سعة 125 ملليلتر/ 4 بوصات
        1  قطعة
        حلمة تدفق بطيء فائقة الطراوة
        1  قطعة
        حلمة تدفق فائقة الطراوة لحديثي الولادة
        3  قطعة
        لهّايات لحديثي الولادة
        2  قطعة
        ملاقط
        1  قطعة
        فرشاة لتنظيف الرضّاعة والحلمة
        1  قطعة
        كوب لقياس السعة
        1  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

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