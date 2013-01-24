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Philips Avent

معقّم بخاري كهربائي

SCF276/37
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة
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  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Philips Avent معقّم بخاري كهربائي

    SCF276/37
    التصنيف الإجمالي / 5

    جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة

    يعمل جهاز التعقيم بالبخار الإلكتروني Avent iQ24 من Philips بطريقة سريعة ومتواصلة بحيث تبقى المحتويات فيه معقمةً إلى أن تحتاجينها، مما يمنحك المزيد من الوقت للتفرغ لمهامك اليومية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent معقّم بخاري كهربائي

    جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة

    يعمل جهاز التعقيم بالبخار الإلكتروني Avent iQ24 من Philips بطريقة سريعة ومتواصلة بحيث تبقى المحتويات فيه معقمةً إلى أن تحتاجينها، مما يمنحك المزيد من الوقت للتفرغ لمهامك اليومية. إكتشف كلّ المميزات

    جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة

    يعمل جهاز التعقيم بالبخار الإلكتروني Avent iQ24 من Philips بطريقة سريعة ومتواصلة بحيث تبقى المحتويات فيه معقمةً إلى أن تحتاجينها، مما يمنحك المزيد من الوقت للتفرغ لمهامك اليومية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent معقّم بخاري كهربائي

    جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة

    يعمل جهاز التعقيم بالبخار الإلكتروني Avent iQ24 من Philips بطريقة سريعة ومتواصلة بحيث تبقى المحتويات فيه معقمةً إلى أن تحتاجينها، مما يمنحك المزيد من الوقت للتفرغ لمهامك اليومية. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل baby-bottle-sterilizers

      جاهز للاستخدام دائماً عند الحاجة

      تبقي التقنية الذكية المحتويات معقمةً لمدة 24 ساعةً

      • بقدرة 220-240 فولت
      تعقيم فعّال

      تعقيم فعّال

      وفق مبدأ المستشفيات، تقضي سخونة البخار المكثفة على البكتيريا الضارة.

      التقنية الذكية- يستجيب بذكاء لتلبية حاجاتك

      التقنية الذكية- يستجيب بذكاء لتلبية حاجاتك

      تتمتع منتجات Philips Avent المزودة بالتقنية الذكية والمتقدمة بالذكاء وسرعة الاستجابة - مصممة لتسهيل تغذية طفلك والعناية به.

      تعقيم المحتويات ليلاً نهاراً

      تعقيم المحتويات ليلاً نهاراً

      يبقي هذا الجهاز المحتويات معقمةً من خلال تكرار هذه الدورة باستمرار لمدة 24 ساعةً. كما تتيح لك ميزة الإيقاف المؤقت إزالة المحتويات من دون مقاطعة هذه الدورة.

      شاشة رقمية تبقيك على اطلاع بسير التعقيم

      شاشة رقمية تبقيك على اطلاع بسير التعقيم

      تبقيك كل من شاشة العرض الرقمية والتنبيهات الصوتية المتقدمة على اطلاع بسير عملية التعقيم أثناء دورة التعقيم.

      يعقّم 6 قناني رضاعة في 6 دقائق فقط

      يعقّم 6 قناني رضاعة في 6 دقائق فقط

      يستوعب لغاية ستّ رضّاعات Avent سعة 260 مل/ 9 بوصات أو شافطتَين لحليب الأم من Philips Avent وملحقاتهما. يعقّم هذا الجهاز المحتويات في غضون 6 دقائق ويبقيها معقّمة لغاية 6 ساعات في حال لم يتم فتحه.

      إمكانية إزالة المحتويات في أي وقت

      إمكانية إزالة المحتويات في أي وقت

      المواصفات التقنية

      • الوزن والأبعاد

        الوزن
        1.609  كلغ
        الأبعاد
        320 (ارتفاع)، 235 (عرض)، 235 (طول)  ملليمترًا

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        معقّم بخاري كهربائي iQ24
        1  قطعة
        قنينة رضاعة Airflex سعة 125 ملليلتر/ 4 بوصات
        1  قطعة
        حلمة تدفق فائقة الطراوة لحديثي الولادة
        1  قطعة
        لهّايات لحديثي الولادة
        1  قطعة
        كوب لقياس السعة
        1  قطعة
        ملاقط
        1  قطعة

      • الطاقة

        فولتية
        220 - 240  فولت

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