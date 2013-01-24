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Philips Avent

شافطة حليب الأم اليدوية

SCF290/12
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة. شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة. شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.
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    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    SCF290/12
    التصنيف الإجمالي / 5

    شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.

    توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك شافطة حليب الأم اليدوية Avent من Philips فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.

    توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك شافطة حليب الأم اليدوية Avent من Philips فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات

    شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.

    توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك شافطة حليب الأم اليدوية Avent من Philips فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.

    توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك شافطة حليب الأم اليدوية Avent من Philips فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات

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      VIA نظام تخزين متعدد الاستعمالات ويوفّر مساحةً مصمم للنمو مع طفلك. وهو يتيح لك استخدام الكوب عينه للشفط، والتخزين وإرضاع حليب الثدي لطفلك.

      وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

      وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

      تنثني وسادات التدليك المبتكرة لشافطة حليب الأم من Philips Avent إلى الداخل والخارج، وتقلّد بذلك الطريقة التي يرضع بها الطفل، وهي مخصصة للمساعدة في تدفق الحليب بطريقة سريعة وطبيعية.

      غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

      غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

      لتخزين ونقل آمنين

      استخدمي وصلة للشفط والرضاعة

      استخدمي وصلة للشفط والرضاعة

      استخدمي الوصلة للشفط والرضاعة في الكوب عينه.

      مثبت سريرياً

      مثبت سريرياً

      مثبت سريرياً بأنها تقوم بشفط كمية حليب أكبر مما تشفطه الشافطة الكهربائية الثنائية المعتمدة في المستشفيات*.

      وسادة تدليك مبتكرة تساعد على در الحليب

      وسادة تدليك مبتكرة تساعد على در الحليب

      تنثني خمس بتلات تدليك ناعمة من شافطة حليب الأم من Philips Avent برقة إلى الداخل والخارج أثناء شفط الحليب وتعمل مع الشافطة لتقليد حركة رضاعة الطفل.

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        شافطة حليب الأم اليدوية
        1  قطعة
        كوب فيا معقّم مسبقاً (سعة 180 مل/ 6 أونصات)
        5  قطعة
        غطاء كوب تخزين الحليب
        5  قطعة
        وصلة كوب تخزين الحليب
        2  قطعة
        حلمة تدفق فائقة الطراوة لحديثي الولادة
        2  قطعة
        عبوة حلمات للسفر لحديثي الولادة
        2  قطعة
        قطع الغيار
        1  قطعة

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

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