شفط أكثر. سريعاً.
توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك شافطة حليب الأم اليدوية Avent من Philips فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شفط أكثر. سريعاً.
توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك شافطة حليب الأم اليدوية Avent من Philips فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات
شفط أكثر. سريعاً.
توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك شافطة حليب الأم اليدوية Avent من Philips فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شفط أكثر. سريعاً.
توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك شافطة حليب الأم اليدوية Avent من Philips فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات
كل ما تحتاجين إليه للحفاظ على كمية الحليب التي توفرينها ولشفط حليبك وتخزينه حين تكونين بعيدةً عن طفلك.
هادئة ويمكن حملها بسهولة
تنثني خمس بتلات تدليك ناعمة من شافطة حليب الأم من Philips Avent برقة إلى الداخل والخارج أثناء شفط الحليب وتعمل مع الشافطة لتقليد حركة رضاعة الطفل.
تنثني وسادات التدليك المبتكرة لشافطة حليب الأم من Philips Avent إلى الداخل والخارج، وتقلّد بذلك الطريقة التي يرضع بها الطفل، وهي مخصصة للمساعدة في تدفق الحليب بطريقة سريعة وطبيعية.
بلد المنشأ
المحتويات
SCF155/06
SCF603/25
SCF618/10
SCF254/61
SCF254/24
SCF156/00
SCF254/02
SCF157/02