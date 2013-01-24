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Philips Avent

شافطة حليب الأم اليدوية

SCF300/12
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة. شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة. شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.
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    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    SCF300/12
    التصنيف الإجمالي / 5

    شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.

    توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية والفريدة SCF300/12 من Philips Avent تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.

    توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية والفريدة SCF300/12 من Philips Avent تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات

    شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.

    توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية والفريدة SCF300/12 من Philips Avent تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    شفط أكثر. تخزين أكثر سهولة.

    توفر لك شافطة حليب الأم اليدوية والفريدة SCF300/12 من Philips Avent تحكمًا كاملاً بمستوى الامتصاص ووتيرة الشفط. وتضمن لك فعالية محسّنة، فهي مثبتة سريريًا بقدرتها على شفط كمية حليب أكبر من شافطة الحليب الكهربائية المعتمدة في المستشفيات. إكتشف كلّ المميزات

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      • مع نظام تخزين فيا
      وسادة تدليك مبتكرة تساعد على در الحليب

      وسادة تدليك مبتكرة تساعد على در الحليب

      تنثني خمس بتلات تدليك ناعمة من شافطة حليب الأم من Philips Avent برقة إلى الداخل والخارج أثناء شفط الحليب وتعمل مع الشافطة لتقليد حركة رضاعة الطفل.

      غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

      غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

      لتخزين ونقل آمنين

      استخدمي وصلة للشفط والرضاعة

      استخدمي وصلة للشفط والرضاعة

      استخدمي الوصلة للشفط والرضاعة في الكوب عينه.

      تساعد بلطف على تدفق الحليب بشكل سريع وطبيعي

      أثناء شفط الحليب، تنثني وسادة التدليك المبتكرة من Philips Avent إلى الداخل والخارج وتدلّك في الوقت نفسه المنطقة المحيطة بالحلمة بلطف للمساعدة في تدفق الحليب بشكل طبيعي.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        شافطة حليب الأم اليدوية
        1  قطعة
        غطاء كوب تخزين الحليب
        5  قطعة
        وصلة كوب تخزين الحليب
        2  قطعة
        عبوة حلمات للسفر لحديثي الولادة
        2  قطعة
        قطع الغيار
        1  قطعة
        حلمة تدفق فائقة الطراوة لحديثي الولادة
        2  قطعة
        كوب فيا معقّم مسبقاً (سعة 180 مل/ 6 أونصات)
        5  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • المواد

        خالية من مادة BPA*
        نعم

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            • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011