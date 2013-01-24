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Philips Avent

شافطة حليب الأم الإلكترونية الثنائية

SCF304/02
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة تم تصميمها لتأمين الراحة
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    Philips Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الثنائية

    SCF304/02
    التصنيف الإجمالي / 5

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    لقد قمنا بتصميم شافطة حليب الأم الفريدة الخالية من مادة الBPA مع ذاكرة إلكترونية تتيح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرّف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الثنائية

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    لقد قمنا بتصميم شافطة حليب الأم الفريدة الخالية من مادة الBPA مع ذاكرة إلكترونية تتيح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرّف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته.

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    لقد قمنا بتصميم شافطة حليب الأم الفريدة الخالية من مادة الBPA مع ذاكرة إلكترونية تتيح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرّف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent شافطة حليب الأم الإلكترونية الثنائية

    تم تصميمها لتأمين الراحة

    لقد قمنا بتصميم شافطة حليب الأم الفريدة الخالية من مادة الBPA مع ذاكرة إلكترونية تتيح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرّف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته.

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    مراجعة كل breast-pumps

      تم تصميمها لتأمين الراحة

      مستوحاة من الطبيعة

      وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

      وسادات تدليك ناعمة تساعد على در الحليب، تماماً كما يفعل الطفل

      تنثني وسادات التدليك المبتكرة لشافطة حليب الأم من Philips Avent إلى الداخل والخارج، وتقلّد بذلك الطريقة التي يرضع بها الطفل، وهي مخصصة للمساعدة في تدفق الحليب بطريقة سريعة وطبيعية.

      تحكم في متناول يدك

      تحكم في متناول يدك

      كل ما يتحكم بالمضخة موجود في متناول يدك وقريب من ثديك، ما يعني أنه باستطاعتك إجراء تعديلات فورية وبديهية- لا داعي للابتعاد.

      مريحة للغاية وفعالة

      مريحة للغاية وفعالة

      تنثني خمس بتلات تدليك ناعمة برقة إلى الداخل والخارج وتعمل بالترادف مع الشفط الموثوق به. كل هذا للمساعدة على تدفق الحليب بشكل سريع وطبيعي.

      شفط كمية أكبر من الحليب بسرعة أكبر

      شفط كمية أكبر من الحليب بسرعة أكبر

      تم إثبات أن شفط الحليب بطريقة ثنائية يساعد على تحسين إدرار الحليب. وتُعد شافطة حليب الأم الإلكترونية الثنائية شافطة الحليب الوحيدة المصمّمة للمحافظة على مستوى الشفط والتحكّم نفسه للشافطتين على حدٍ سواء، ما يساعد على ضمان الاستخدام الفعال.

      هادئة وسهلة الاستخدام ويمكن حملها بسهولة

      هادئة وسهلة الاستخدام ويمكن حملها بسهولة

      شفط ناعم يقلّد رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت

      يقلّد الشفط الناعم رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت.

      تحكم متغير بشكل غير محدود في السرعة والشفط والوتيرة – لا إعدادات مسبقة

      تمتعي بالتحكم المطلق في السرعة والشفط والوتيرة - كما يمكنك أيضاً تعيين الشافطة لتتناسب وعملية الرضاعة الخاصة بطفلك.

      المواصفات التقنية

      • الطاقة

        فولتية
        بقدرة 100 - 240  فولت

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        شافطة حليب الأم الإلكترونية الثنائية
        1  قطعة
        حامل الرضّاعات/غطاء القمع
        4  قطعة
        قطع الغيار
        1  قطعة
        حاوية حليب الأم (125 مل/ 4 أونصات)
        2  قطعة
        عبوة للتبريد
        4  قطعة
        حلمة تدفق طرية جدًا لحديثي الولادة
        2  قطعة
        عبوة حلمات للسفر لحديثي الولادة
        2  قطعة
        حامل ثنسيوليت™
        2  قطعة
        حقيبة سفر مصنوعة من الألياف الدقيقة
        1  قطعة
        قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
        2  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

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