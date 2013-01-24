تم تصميمها لتأمين الراحة
لقد قمنا بتصميم شافطة حليب الأم الفريدة الخالية من مادة الBPA مع ذاكرة إلكترونية تتيح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرّف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها لتأمين الراحة
لقد قمنا بتصميم شافطة حليب الأم الفريدة الخالية من مادة الBPA مع ذاكرة إلكترونية تتيح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرّف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته.
تم تصميمها لتأمين الراحة
لقد قمنا بتصميم شافطة حليب الأم الفريدة الخالية من مادة الBPA مع ذاكرة إلكترونية تتيح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرّف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تم تصميمها لتأمين الراحة
لقد قمنا بتصميم شافطة حليب الأم الفريدة الخالية من مادة الBPA مع ذاكرة إلكترونية تتيح لك الإمساك بزمام الأمور من خلال التعرّف على أسلوبك الشخصي في شفط الحليب ومتابعته.
تنثني وسادات التدليك المبتكرة لشافطة حليب الأم من Philips Avent إلى الداخل والخارج، وتقلّد بذلك الطريقة التي يرضع بها الطفل، وهي مخصصة للمساعدة في تدفق الحليب بطريقة سريعة وطبيعية.
كل ما يتحكم بالمضخة موجود في متناول يدك وقريب من ثديك، ما يعني أنه باستطاعتك إجراء تعديلات فورية وبديهية- لا داعي للابتعاد.
تنثني خمس بتلات تدليك ناعمة برقة إلى الداخل والخارج وتعمل بالترادف مع الشفط الموثوق به. كل هذا للمساعدة على تدفق الحليب بشكل سريع وطبيعي.
تم إثبات أن شفط الحليب بطريقة ثنائية يساعد على تحسين إدرار الحليب. وتُعد شافطة حليب الأم الإلكترونية الثنائية شافطة الحليب الوحيدة المصمّمة للمحافظة على مستوى الشفط والتحكّم نفسه للشافطتين على حدٍ سواء، ما يساعد على ضمان الاستخدام الفعال.
يقلّد الشفط الناعم رضاعة الطفل للمساعدة على تدفق الحليب بشكل ثابت.
تمتعي بالتحكم المطلق في السرعة والشفط والوتيرة - كما يمكنك أيضاً تعيين الشافطة لتتناسب وعملية الرضاعة الخاصة بطفلك.
الطاقة
بلد المنشأ
المحتويات
مراحل النمو
SCF155/06
SCF603/25
SCF618/10
SCF254/61
SCF254/24
SCF156/00
SCF254/02
SCF157/02