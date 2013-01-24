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Avent

كريم الجسم الغني من Avent

SCF500/20
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • يخفف من علامات الترهل، يرطّب البشرة ويشدّها يخفف من علامات الترهل، يرطّب البشرة ويشدّها يخفف من علامات الترهل، يرطّب البشرة ويشدّها
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    Avent كريم الجسم الغني من Avent

    SCF500/20
    التصنيف الإجمالي / 5

    يخفف من علامات الترهل، يرطّب البشرة ويشدّها

    مركّب خصيصاً لتخفيف الإجهاد عن الجسم بكامله وتحسين ليونة البشرة للتخفيف من علامات الترهل. سيساعد كريم التدليك هذا الغني وغير الزلق على شدّ البشرة وتنعيمها وترطيبها، كما سيساعد على تخفيف "حكاك البطن". إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Avent كريم الجسم الغني من Avent

    يخفف من علامات الترهل، يرطّب البشرة ويشدّها

    مركّب خصيصاً لتخفيف الإجهاد عن الجسم بكامله وتحسين ليونة البشرة للتخفيف من علامات الترهل. سيساعد كريم التدليك هذا الغني وغير الزلق على شدّ البشرة وتنعيمها وترطيبها، كما سيساعد على تخفيف "حكاك البطن". إكتشف كلّ المميزات

    يخفف من علامات الترهل، يرطّب البشرة ويشدّها

    مركّب خصيصاً لتخفيف الإجهاد عن الجسم بكامله وتحسين ليونة البشرة للتخفيف من علامات الترهل. سيساعد كريم التدليك هذا الغني وغير الزلق على شدّ البشرة وتنعيمها وترطيبها، كما سيساعد على تخفيف "حكاك البطن". إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Avent كريم الجسم الغني من Avent

    يخفف من علامات الترهل، يرطّب البشرة ويشدّها

    مركّب خصيصاً لتخفيف الإجهاد عن الجسم بكامله وتحسين ليونة البشرة للتخفيف من علامات الترهل. سيساعد كريم التدليك هذا الغني وغير الزلق على شدّ البشرة وتنعيمها وترطيبها، كما سيساعد على تخفيف "حكاك البطن". إكتشف كلّ المميزات

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      يخفف من علامات الترهل، يرطّب البشرة ويشدّها

      مصنوع من زبدة شجرة الشي وزيت البابايا وخلاصات بحرية

      • سعة 200 مل

      يحمي من الحساسية

      يحمي الأم والطفل من الحساسية

      موافق عليه من طبيب الجلد قبل الولادة وبعدها

      موافق على استخدامه من طبيب الجلد قبل الولادة وبعدها

      يساعد على التخفيف من شعور "الحكاك"

      تساعد التركيبة غير الزلقة على محاربة جفاف البشرة والتشققات.

      يترك البشرة ناعمة

      مِرش سريع الامتصاص يحتوي على زيت الليمون وزيت اللوز.

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        كريم الجسم الغني
        أنبوب واحد سعة 200 مل

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • التصميم

        اللون
        قد يختلف تصميم المنتج باختلاف البلدان.
        أنبوب
        نعم

      • مراحل النمو

        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

      • المقاييس والوزن

        مستوى الصوت
        سعة 200 مل

      • المكونات

        زبدة شجرة الشي
        نعم
        خلاصات بحرية
        نعم
        زيت البابايا
        نعم

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