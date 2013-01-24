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Avent

سائل الحمام والدش المعطر للاسترخاء من Avent

SCF502/40
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس
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    Avent سائل الحمام والدش المعطر للاسترخاء من Avent

    SCF502/40
    التصنيف الإجمالي / 5

    يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس

    رغوة تنظيف مرطّبة تجعل جسمك حريري الملمس وتتميّز بعطرها الخفيف. يساعد عطر الحمضيات الخفيف مع مقدار قليل من زيت الخزامى على تهدئة الذهن والجسد. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent سائل الحمام والدش المعطر للاسترخاء من Avent

    يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس

    رغوة تنظيف مرطّبة تجعل جسمك حريري الملمس وتتميّز بعطرها الخفيف. يساعد عطر الحمضيات الخفيف مع مقدار قليل من زيت الخزامى على تهدئة الذهن والجسد. إكتشف كلّ المميزات

    يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس

    رغوة تنظيف مرطّبة تجعل جسمك حريري الملمس وتتميّز بعطرها الخفيف. يساعد عطر الحمضيات الخفيف مع مقدار قليل من زيت الخزامى على تهدئة الذهن والجسد. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent سائل الحمام والدش المعطر للاسترخاء من Avent

    يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس

    رغوة تنظيف مرطّبة تجعل جسمك حريري الملمس وتتميّز بعطرها الخفيف. يساعد عطر الحمضيات الخفيف مع مقدار قليل من زيت الخزامى على تهدئة الذهن والجسد. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل skincare

      يزيل الضغط ويجعل البشرة حريرية الملمس

      مصنوع من زيت الخزامى وخلاصات بحرية

      • 400 مل

      موافق عليه من طبيب الجلد قبل الولادة وبعدها

      موافق على استخدامه من طبيب الجلد قبل الولادة وبعدها

      يساعد على تهدئة الذهن والجسد

      عطر ليمون خفيف مع مقدار قليل من زيت الخزامى.

      يحمي من الحساسية

      يحمي الأم والطفل من الحساسية

      يترك البشرة حريرية الملمس

      تركيبة تنظيف مرطبة للاستخدام في الحمام والدش.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • التصميم

        اللون
        قد يختلف تصميم المنتج باختلاف البلدان.
        أنبوب
        نعم

      • مراحل النمو

        المراحل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

      • المقاييس والوزن

        مستوى الصوت
        400 مل

      • المكونات

        زيت الخزامى
        نعم
        خلاصات بحرية
        نعم

      • المحتويات

        خلاصة الحمام والدش
        أنبوب واحد سعة 400 مل

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