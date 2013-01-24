ينظّف ويرطّب ويحمي
ينظّف البشرة بلطف ويرطّبها ويحميها. ويزيل البقع الجافة من بشرة الطفل الحساسة فتبدو صحية وناعمة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ينظّف ويرطّب ويحمي
ينظّف البشرة بلطف ويرطّبها ويحميها. ويزيل البقع الجافة من بشرة الطفل الحساسة فتبدو صحية وناعمة. إكتشف كلّ المميزات
ينظّف ويرطّب ويحمي
ينظّف البشرة بلطف ويرطّبها ويحميها. ويزيل البقع الجافة من بشرة الطفل الحساسة فتبدو صحية وناعمة. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ينظّف ويرطّب ويحمي
ينظّف البشرة بلطف ويرطّبها ويحميها. ويزيل البقع الجافة من بشرة الطفل الحساسة فتبدو صحية وناعمة. إكتشف كلّ المميزات
يحمي الأم والطفل من الحساسية
غسول لطيف للجسم والشعر من أعلى الرأس حتى أخمص القدمَين.
مثبت سريرياً بأنه ناعم ولطيف
ينظّف هذا السائل اللطيف بشرة طفلك الحساسة ويرطّبها ويحميها.
المحتويات
بلد المنشأ
التصميم
مراحل النمو
المكونات