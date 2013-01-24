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Avent

كريم سحري مطري

SCF511/25
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • يرطّب ويساعد على الشفاء من الطفح الجلدي يرطّب ويساعد على الشفاء من الطفح الجلدي يرطّب ويساعد على الشفاء من الطفح الجلدي
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    Avent كريم سحري مطري

    SCF511/25
    التصنيف الإجمالي / 5

    يرطّب ويساعد على الشفاء من الطفح الجلدي

    الحل الشامل لاحتياجات العناية اليومية ببشرة طفلك. يمكن وضعه على الوجه والجسم لترطيب البشرة وإزالة البقع الجافة والمساعدة على الشفاء من الطفح الجلدي. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent كريم سحري مطري

    يرطّب ويساعد على الشفاء من الطفح الجلدي

    الحل الشامل لاحتياجات العناية اليومية ببشرة طفلك. يمكن وضعه على الوجه والجسم لترطيب البشرة وإزالة البقع الجافة والمساعدة على الشفاء من الطفح الجلدي. إكتشف كلّ المميزات

    يرطّب ويساعد على الشفاء من الطفح الجلدي

    الحل الشامل لاحتياجات العناية اليومية ببشرة طفلك. يمكن وضعه على الوجه والجسم لترطيب البشرة وإزالة البقع الجافة والمساعدة على الشفاء من الطفح الجلدي. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent كريم سحري مطري

    يرطّب ويساعد على الشفاء من الطفح الجلدي

    الحل الشامل لاحتياجات العناية اليومية ببشرة طفلك. يمكن وضعه على الوجه والجسم لترطيب البشرة وإزالة البقع الجافة والمساعدة على الشفاء من الطفح الجلدي. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل skincare

      يرطّب ويساعد على الشفاء من الطفح الجلدي

      مصنوع من مادة الألنتوين وبروتينات الحليب

      • 125 مل

      يحمي من الحساسية

      يحمي الأم والطفل من الحساسية

      لطيف كفايةً للبشرة الحساسة جداً

      غسول لطيف للجسم والشعر من أعلى الرأس حتى أخمص القدمَين.

      درجة حموضة متعادلة

      مثبت سريرياً بأنه ناعم ولطيف

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • التصميم

        اللون
        قد يختلف تصميم المنتج باختلاف البلدان.

      • مراحل النمو

        المراحل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

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