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Avent

غسول الجسم والشعر للأطفال من Avent

SCF513/25
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • يترك الشعر والبشرة وجلدة الرأس ناعمة وطريّة يترك الشعر والبشرة وجلدة الرأس ناعمة وطريّة يترك الشعر والبشرة وجلدة الرأس ناعمة وطريّة
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    Avent غسول الجسم والشعر للأطفال من Avent

    SCF513/25
    التصنيف الإجمالي / 5

    يترك الشعر والبشرة وجلدة الرأس ناعمة وطريّة

    غسول لطيف قليل الرغوة لا يحتوي على الصابون أو اللانولين وينظّف بطريقة فعالة من دون إزالة الزيوت الطبيعية. يجعل الشعر حريري الملمس والبشرة وفروة الرأس ناعمة وطرية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent غسول الجسم والشعر للأطفال من Avent

    يترك الشعر والبشرة وجلدة الرأس ناعمة وطريّة

    غسول لطيف قليل الرغوة لا يحتوي على الصابون أو اللانولين وينظّف بطريقة فعالة من دون إزالة الزيوت الطبيعية. يجعل الشعر حريري الملمس والبشرة وفروة الرأس ناعمة وطرية. إكتشف كلّ المميزات

    يترك الشعر والبشرة وجلدة الرأس ناعمة وطريّة

    غسول لطيف قليل الرغوة لا يحتوي على الصابون أو اللانولين وينظّف بطريقة فعالة من دون إزالة الزيوت الطبيعية. يجعل الشعر حريري الملمس والبشرة وفروة الرأس ناعمة وطرية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent غسول الجسم والشعر للأطفال من Avent

    يترك الشعر والبشرة وجلدة الرأس ناعمة وطريّة

    غسول لطيف قليل الرغوة لا يحتوي على الصابون أو اللانولين وينظّف بطريقة فعالة من دون إزالة الزيوت الطبيعية. يجعل الشعر حريري الملمس والبشرة وفروة الرأس ناعمة وطرية. إكتشف كلّ المميزات

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      يترك الشعر والبشرة وجلدة الرأس ناعمة وطريّة

      مصنوع من الزهور المائية وبروتينات الحليب

      • 250 مل

      يحمي من الحساسية

      يحمي الأم والطفل من الحساسية

      لطيف كفايةً للبشرة الحساسة جداً

      غسول لطيف للجسم والشعر من أعلى الرأس حتى أخمص القدمَين.

      تركيبة ضد الدموع

      مركّب خصيصاً ليكون لطيفًا على عيون الأطفال.

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        غسول الجسم والشعر للأطفال
        أنبوب واحد سعة 250 مل

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • التصميم

        اللون
        قد يختلف تصميم المنتج باختلاف البلدان.
        أنبوب
        نعم

      • مراحل النمو

        المراحل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

      • المقاييس والوزن

        مستوى الصوت
        250 مل

      • المكونات

        اللانولين
        لا
        الصابون
        لا

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