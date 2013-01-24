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Avent

كريم مرطّب للاستعمال اليومي

SCF515/10
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • ينعّم ويحمي من أشعة الشمس اللطيفة والهواء والبرد ينعّم ويحمي من أشعة الشمس اللطيفة والهواء والبرد ينعّم ويحمي من أشعة الشمس اللطيفة والهواء والبرد
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    Avent كريم مرطّب للاستعمال اليومي

    SCF515/10
    التصنيف الإجمالي / 5

    ينعّم ويحمي من أشعة الشمس اللطيفة والهواء والبرد

    كريم مطرّي للاستخدام داخل المنزل وخارجه.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent كريم مرطّب للاستعمال اليومي

    ينعّم ويحمي من أشعة الشمس اللطيفة والهواء والبرد

    كريم مطرّي للاستخدام داخل المنزل وخارجه.

    ينعّم ويحمي من أشعة الشمس اللطيفة والهواء والبرد

    كريم مطرّي للاستخدام داخل المنزل وخارجه.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent كريم مرطّب للاستعمال اليومي

    ينعّم ويحمي من أشعة الشمس اللطيفة والهواء والبرد

    كريم مطرّي للاستخدام داخل المنزل وخارجه.

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      ينعّم ويحمي من أشعة الشمس اللطيفة والهواء والبرد

      يحتوي على أعشاب القطيفة والبابونج وبروتينات الحليب

      يحمي من الحساسية

      يحمي الأم والطفل من الحساسية

      لطيف كفايةً للبشرة الحساسة جداً

      غسول لطيف للجسم والشعر من أعلى الرأس حتى أخمص القدمَين.

      درجة حموضة متعادلة

      مثبت سريرياً بأنه ناعم ولطيف

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • التصميم

        اللون
        قد يختلف تصميم المنتج باختلاف البلدان.

      • مراحل النمو

        المراحل
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

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