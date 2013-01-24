النظافة أثناء التنقل
إن تدريب الطفل على الشرب سهل مع استخدام مجموعة أكواب Avent من Philips للأطفال الصغار. ويساعد الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على إبقاء القمع نظيفًا في كل الأوقات، حتى أثناء التنقل. الكوب مانع للتسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء أو حتى قلبه على جانبه. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
النظافة أثناء التنقل
إن تدريب الطفل على الشرب سهل مع استخدام مجموعة أكواب Avent من Philips للأطفال الصغار. ويساعد الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على إبقاء القمع نظيفًا في كل الأوقات، حتى أثناء التنقل. الكوب مانع للتسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء أو حتى قلبه على جانبه. إكتشف كلّ المميزات
النظافة أثناء التنقل
إن تدريب الطفل على الشرب سهل مع استخدام مجموعة أكواب Avent من Philips للأطفال الصغار. ويساعد الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على إبقاء القمع نظيفًا في كل الأوقات، حتى أثناء التنقل. الكوب مانع للتسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء أو حتى قلبه على جانبه. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
النظافة أثناء التنقل
إن تدريب الطفل على الشرب سهل مع استخدام مجموعة أكواب Avent من Philips للأطفال الصغار. ويساعد الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على إبقاء القمع نظيفًا في كل الأوقات، حتى أثناء التنقل. الكوب مانع للتسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء أو حتى قلبه على جانبه. إكتشف كلّ المميزات
يتحكّم الصمام المبتكر في التدفق لمنع التسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه.
قمع مقاوم للعضّ للطفل الذي يشرب بثقة من الكوب، مثالي للأطفال في مرحلة التسنين
تتمتع المقابض بشكل يتوافق خصيصاً مع انحناء اليدين الصغيرتين كي تحملاها بسهولة. ويمكن تركيب هذه المقابض أو نزعها بطريقة سهلة بحيث يمكن استخدام الأكواب مع المقابض أو بدونها
مقياس السعة متوفر على الكوب لتحضير شراب الأطفال بسهولة
يساعدك دائماً الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على الاطمئنان إلى نظافة القمع في المنزل وأثناء التنقل.
يمكن استخدام الأكواب والأقماع والمقابض مع مجموعة منتجات Philips Avent الكاملة، ويمكن توصيلها بشافطات حليب الأم مباشرةً أو استخدام الحلمة بدلاً من القمع عند إرضاع الطفل. كما يمكن وضع المقابض والقمع الطري على الرضّاعة لتأمين عملية انتقال سهلة من الرضاعة بواسطة الرضّاعة إلى الكوب
بلد المنشأ
المحتويات
مراحل النمو