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Philips Avent

كوب للأطفال

SCF604/11
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • النظافة أثناء التنقل النظافة أثناء التنقل النظافة أثناء التنقل
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    Philips Avent كوب للأطفال

    SCF604/11
    التصنيف الإجمالي / 5

    النظافة أثناء التنقل

    يُعدّ كوب Avent من Philips هذا الذي يتيح التدفق السريع مثاليًا للطفل الصغير الكثير الحركة. وهو يمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء، ويسهل الشرب منه في الوقت نفسه. يأتي هذا الكوب مزوّدًا بغطاء يبقى موصولاً به عند فتحه ومشبك جانبي رائع لتوصيله بالحزام أو عربة الأطفال. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent كوب للأطفال

    النظافة أثناء التنقل

    يُعدّ كوب Avent من Philips هذا الذي يتيح التدفق السريع مثاليًا للطفل الصغير الكثير الحركة. وهو يمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء، ويسهل الشرب منه في الوقت نفسه. يأتي هذا الكوب مزوّدًا بغطاء يبقى موصولاً به عند فتحه ومشبك جانبي رائع لتوصيله بالحزام أو عربة الأطفال. إكتشف كلّ المميزات

    النظافة أثناء التنقل

    يُعدّ كوب Avent من Philips هذا الذي يتيح التدفق السريع مثاليًا للطفل الصغير الكثير الحركة. وهو يمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء، ويسهل الشرب منه في الوقت نفسه. يأتي هذا الكوب مزوّدًا بغطاء يبقى موصولاً به عند فتحه ومشبك جانبي رائع لتوصيله بالحزام أو عربة الأطفال. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent كوب للأطفال

    النظافة أثناء التنقل

    يُعدّ كوب Avent من Philips هذا الذي يتيح التدفق السريع مثاليًا للطفل الصغير الكثير الحركة. وهو يمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء، ويسهل الشرب منه في الوقت نفسه. يأتي هذا الكوب مزوّدًا بغطاء يبقى موصولاً به عند فتحه ومشبك جانبي رائع لتوصيله بالحزام أو عربة الأطفال. إكتشف كلّ المميزات

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      النظافة أثناء التنقل

      مانع للتسرب، تدفق أسرع

      • سعة 340 مل
      • مع قمع رياضي للأطفال بدءاً من 18 شهراً
      قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

      قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

      يتحكّم الصمام المبتكر في التدفق لمنع التسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه.

      تدفق أسرع وقمع مقاوم للعضّ

      تدفق أسرع وقمع مقاوم للعضّ

      تم تصميم القمع بحيث يكون مقاوماً للعضّ ويتيح تدفقاً أسرع، وتكون سعة الكوب أكبر للأطفال ما بين السنة الأولى والثانية من العمر الكثيري الحركة

      غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه للمحافظة على نظافة القمع

      غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه للمحافظة على نظافة القمع

      يساعدك دائماً الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على الاطمئنان إلى نظافة القمع في المنزل وأثناء التنقل.

      يتوفر في الأكواب عدد قليل من القطع لتسهيل عملية التنظيف والتجميع

      يتوفر في الأكواب عدد قليل من القطع لتسهيل عملية التنظيف والتجميع

      يمكن تعقيم الكوب بكامله لأغراض تتعلق بالنظافة

      يمكن تعقيم الكوب بكامله لأغراض تتعلق بالنظافة

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      يتناسب القمع الذي يتيح التدفق السريع ومشبك للتثبيت بالحزام مع كل أكواب Philips Avent

      يتناسب مع كل أكواب ورضّاعات Philips Avent. كما تُعدّ الأكواب قابلة للتبديل بشكل كامل مع المنتجات الأخرى في المجموعة، ويمكن توصيلها بشافطات حليب الأم أو استخدام صمام الأمان الدائري والحلمة بدلاً من القمع

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        كوب سادة سعة 340 مل / 12 أونصة
        1  قطعة
        غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه
        1  قطعة
        قمع يتيح التدفق السريع
        1  قطعة
        للحزام وعربة الطفل
        1  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بعمر 18 شهراً أو أكثر

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