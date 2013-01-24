النظافة أثناء التنقل

يُعدّ كوب Avent من Philips هذا الذي يتيح التدفق السريع مثاليًا للطفل الصغير الكثير الحركة. وهو يمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّه أو رميه في الهواء، ويسهل الشرب منه في الوقت نفسه. يأتي هذا الكوب مزوّدًا بغطاء يبقى موصولاً به عند فتحه ومشبك جانبي رائع لتوصيله بالحزام أو عربة الأطفال. إكتشف كلّ المميزات