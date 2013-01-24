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Philips Avent

نظام التخزين من Avent

SCF614/10
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل
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    Philips Avent نظام التخزين من Avent

    SCF614/10
    التصنيف الإجمالي / 5

    نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent نظام التخزين من Avent

    نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent نظام التخزين من Avent

    نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

    إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips. إكتشف كلّ المميزات

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      نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل

      كوب لتخزين الحليب

      • أغطية
      غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

      غطاء مقاوم للتسرب يفتح بإدارته

      لتخزين ونقل آمنين

      مثالية عندما تكونين 'في الخارج'

      مثالية عندما تكونين 'في الخارج'

      مثالية للتخزين والنقل

      استخدميها مع حاويات حليب الأم من Philip Avent

      يمكن استخدام أغطية تخزين حليب الأم مع حاويات تخزين حليب الأم من Philips Avent.

      تخزين طعام الطفل

      خزّني حليب الأم المفيد أو طعام الطفل في أكواب تخزين حليب الأم من Philips Avent. يمكنك تخزين حليب الأم أو طعام الطفل في أو الثلاجة أو المجمدة.

      اصحبي طعام الطفل معك أثناء التنقل

      مثالية للاستخدام أثناء التنقل. يمكنك أن تصحبي طعام الطفل معك بكل سهولة عند خروجك من المنزل

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        غطاء كوب تخزين الحليب
        10  قطعة

      • المواد

        خالية من مادة BPA*
        نعم

      • تصميم صغير

        مثالي أثناء التنقل
        نعم
        مثالية للسفر
        نعم
        قابلة للتكديس
        نعم

      • مراحل النمو

        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً

      • الوظائف

        ما من تسرب
        نعم
        غطاء يفتح بالدوران
        نعم

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