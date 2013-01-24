تخزين حليب الثدي بطريقة عملية
لتخزين حليب الأم في البراد أو الثلاجة، اشفطي مباشرة في الحاويات عبر لصقها بمضخة الثدي Avent من Philips. ما عليك سوى استبدال أقراص منع التسرّب بحلمات للرضاعة. (الحلمات غير مضمنة). إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تخزين حليب الثدي بطريقة عملية
لتخزين حليب الأم في البراد أو الثلاجة، اشفطي مباشرة في الحاويات عبر لصقها بمضخة الثدي Avent من Philips. ما عليك سوى استبدال أقراص منع التسرّب بحلمات للرضاعة. (الحلمات غير مضمنة). إكتشف كلّ المميزات
تخزين حليب الثدي بطريقة عملية
لتخزين حليب الأم في البراد أو الثلاجة، اشفطي مباشرة في الحاويات عبر لصقها بمضخة الثدي Avent من Philips. ما عليك سوى استبدال أقراص منع التسرّب بحلمات للرضاعة. (الحلمات غير مضمنة). إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تخزين حليب الثدي بطريقة عملية
لتخزين حليب الأم في البراد أو الثلاجة، اشفطي مباشرة في الحاويات عبر لصقها بمضخة الثدي Avent من Philips. ما عليك سوى استبدال أقراص منع التسرّب بحلمات للرضاعة. (الحلمات غير مضمنة). إكتشف كلّ المميزات
شفط الحليب مباشرةً في حاوية التخزين باستخدام أي من شافطات حليب الأم من Philips Avent
استبدلي ببساطة قرص منع التسرّب بحلمة Avent - لا حاجة لنقل الحليب. (الحلمة غير مضمنة.)
أدخلي ببساطة قرص إغلاق لتخزين حليب الثدي في البراد أو الثلاجة
يمكن استخدام كل الحلمات والأقماع من Philips Avent مع حاويات حليب الأم من Philips Avent. (الحلمات غير مضمنة.)
المحتويات
الرضّاعة
التصميم
مراحل النمو