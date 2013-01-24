تخزين حليب الثدي بطريقة عملية

لتخزين حليب الأم في البراد أو الثلاجة، اشفطي مباشرة في الحاويات عبر لصقها بمضخة الثدي Avent من Philips. ما عليك سوى استبدال أقراص منع التسرّب بحلمات للرضاعة. (الحلمات غير مضمنة). إكتشف كلّ المميزات