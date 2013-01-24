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Philips Avent

حاوية لتخزين حليب الأم

SCF640/04
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • تخزين حليب الثدي بطريقة عملية تخزين حليب الثدي بطريقة عملية تخزين حليب الثدي بطريقة عملية
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    Philips Avent حاوية لتخزين حليب الأم

    SCF640/04
    التصنيف الإجمالي / 5

    تخزين حليب الثدي بطريقة عملية

    لتخزين حليب الأم في البراد أو الثلاجة، اشفطي مباشرة في الحاويات عبر لصقها بمضخة الثدي Avent من Philips. ما عليك سوى استبدال أقراص منع التسرّب بحلمات للرضاعة. (الحلمات غير مضمنة). إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent حاوية لتخزين حليب الأم

    تخزين حليب الثدي بطريقة عملية

    لتخزين حليب الأم في البراد أو الثلاجة، اشفطي مباشرة في الحاويات عبر لصقها بمضخة الثدي Avent من Philips. ما عليك سوى استبدال أقراص منع التسرّب بحلمات للرضاعة. (الحلمات غير مضمنة). إكتشف كلّ المميزات

    تخزين حليب الثدي بطريقة عملية

    لتخزين حليب الأم في البراد أو الثلاجة، اشفطي مباشرة في الحاويات عبر لصقها بمضخة الثدي Avent من Philips. ما عليك سوى استبدال أقراص منع التسرّب بحلمات للرضاعة. (الحلمات غير مضمنة). إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent حاوية لتخزين حليب الأم

    تخزين حليب الثدي بطريقة عملية

    لتخزين حليب الأم في البراد أو الثلاجة، اشفطي مباشرة في الحاويات عبر لصقها بمضخة الثدي Avent من Philips. ما عليك سوى استبدال أقراص منع التسرّب بحلمات للرضاعة. (الحلمات غير مضمنة). إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل breast-milk-storage

      تخزين حليب الثدي بطريقة عملية

      آمنة لوضعها في غسالة الصحون والبراد والثلاجة

      • 4 أونصات x ‏4
      شفط الحليب مباشرةً في حاوية التخزين

      شفط الحليب مباشرةً في حاوية التخزين

      شفط الحليب مباشرةً في حاوية التخزين باستخدام أي من شافطات حليب الأم من Philips Avent

      استبدلي ببساطة قرص منع التسرّب بحلمة Avent

      استبدلي ببساطة قرص منع التسرّب بحلمة Avent

      استبدلي ببساطة قرص منع التسرّب بحلمة Avent - لا حاجة لنقل الحليب. (الحلمة غير مضمنة.)

      أدخلي قرص إغلاق لتخزين حليب الثدي

      أدخلي قرص إغلاق لتخزين حليب الثدي

      أدخلي ببساطة قرص إغلاق لتخزين حليب الثدي في البراد أو الثلاجة

      يمكن استخدام كل الحلمات والأقماع من Avent

      يمكن استخدام كل الحلمات والأقماع من Avent

      يمكن استخدام كل الحلمات والأقماع من Philips Avent مع حاويات حليب الأم من Philips Avent. (الحلمات غير مضمنة.)

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        صمام أمان دائري
        4  قطعة
        قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
        4  قطعة
        حاوية حليب الأم (125 مل/ 4 أونصات)
        4  قطعة

      • الرضّاعة

        السعة
        125  أونصة
        المواد
        متينة للغاية

      • التصميم

        تصميم الرضّاعة
        • تجميع سهل
        • سهل التنظيف
        • سهلة الحمل
        • عنق عريض

      • مراحل النمو

        المراحل
        • للأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر

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