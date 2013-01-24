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Philips Avent

رضّاعة Natural زجاجية للأطفال

SCF671/17
Avent
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التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية
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    Philips Avent رضّاعة Natural زجاجية للأطفال

    SCF671/17
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    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تساعد الرضّاعة الزجاجية من نوع Natural على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent رضّاعة Natural زجاجية للأطفال

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تساعد الرضّاعة الزجاجية من نوع Natural على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية. إكتشف كلّ المميزات

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      سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

      التقام الحلمة بطريقة طبيعية

      • رضّاعة
      • 4 أونصات/120 مل
      • حلمة تدفق لحديثي الولادة
      • من تاريخ الولادة وما فوق
      مقاومة للسخونة

      مقاومة للسخونة

      إن الرضّاعة الزجاجية من نوع Natural مقاومة للسخونة والصدمات الحرارية. ويمكن بالتالي تخزينها في الثلاجة، وتسخينها، كما يمكن تعقيمها.

      التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

      تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتفعيل عملية التقام الحلمة بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

      بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

      بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

      تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.

      نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

      نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

      يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.

      استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

      استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

      تساهم الرضّاعة ذات العنق العريض في تسهيل عملية التعبئة والتنظيف. فهي تتألف من بعض القطع التي يمكن تجميعها بسرعة وسهولة.

      هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

      هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

      تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural من مواد خالية من مادة BPA* (زجاج وبوليبروبيلين وسيليكون).

      زجاج صيدلاني

      زجاج بوروسيليكات بجودة متميزة، لضمان أعلى مستويات الجودة ولنقاوة مثالية.

      تتوافق مع مجموعة Philips Avent

      تتوافق رضّاعة Philips Avent من نوع Natural مع مجموعة Philips Avent، باستثناء الرضّاعات ومقابض الأكواب من نوع Classic. لذا، نوصيك باستخدام الرضّاعات من نوع Natural مع حلمات الرضاعة من نوع Natural فقط.

      المواصفات التقنية

      • المواد

        الرضّاعة
        • خالية من مادة BPA*
        • الزجاج
        حلمة
        • سيليكون
        • خالية من مادة BPA*

      • المحتويات

        رضّاعة للأطفال
        1  قطعة

      • الرضّاعة

        المواد
        خالية من مادة BPA*
        السعة
        4 أونصات/120 مل

      • التصميم

        تصميم الرضّاعة
        • شكل صحي
        • عنق عريض

      • سهولة الاستعمال

        سهولة الاستعمال
        • تجميع سهل
        • سهل التنظيف
        • سهلة الحمل
        • يمكن غسلها في غسالة الأطباق ووضعها في المايكرويف

      • مراحل النمو

        المراحل
        0‏-12 شهرًا

      • الوظائف

        رضاعة
        الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
        حلمة
        • بتلات مريحة وفريدة
        • نظام متقدم مضاد للمغص
        • حلمة طرية ومرنة جدًا
        • التقام الحلمة بطريقة طبيعية

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