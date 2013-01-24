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Philips Avent

حاويات حليب الأم من Avent

SCF680/04
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • تخزين حليب الأم واستخدامه للرضاعة بسهولة تامة تخزين حليب الأم واستخدامه للرضاعة بسهولة تامة تخزين حليب الأم واستخدامه للرضاعة بسهولة تامة
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    Philips Avent حاويات حليب الأم من Avent

    SCF680/04
    التصنيف الإجمالي / 5

    تخزين حليب الأم واستخدامه للرضاعة بسهولة تامة

    تسمح لك حاوية حليب الأم SCF680/04 من Philips Avent بتخزين الحليب في البراد أو الثلاجة. يمكنك شفط الحليب مباشرة في الحاويات من خلال تركيبها على شافطة حليب الأم. ما عليك سوى استبدال الحلقات المانعة للتسرّب بالحلمة ليتمكّن طفلك من الرضاعة. (الحلمات غير مزوّدة) إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent حاويات حليب الأم من Avent

    تخزين حليب الأم واستخدامه للرضاعة بسهولة تامة

    تسمح لك حاوية حليب الأم SCF680/04 من Philips Avent بتخزين الحليب في البراد أو الثلاجة. يمكنك شفط الحليب مباشرة في الحاويات من خلال تركيبها على شافطة حليب الأم. ما عليك سوى استبدال الحلقات المانعة للتسرّب بالحلمة ليتمكّن طفلك من الرضاعة. (الحلمات غير مزوّدة) إكتشف كلّ المميزات

    تخزين حليب الأم واستخدامه للرضاعة بسهولة تامة

    تسمح لك حاوية حليب الأم SCF680/04 من Philips Avent بتخزين الحليب في البراد أو الثلاجة. يمكنك شفط الحليب مباشرة في الحاويات من خلال تركيبها على شافطة حليب الأم. ما عليك سوى استبدال الحلقات المانعة للتسرّب بالحلمة ليتمكّن طفلك من الرضاعة. (الحلمات غير مزوّدة) إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent حاويات حليب الأم من Avent

    تخزين حليب الأم واستخدامه للرضاعة بسهولة تامة

    تسمح لك حاوية حليب الأم SCF680/04 من Philips Avent بتخزين الحليب في البراد أو الثلاجة. يمكنك شفط الحليب مباشرة في الحاويات من خلال تركيبها على شافطة حليب الأم. ما عليك سوى استبدال الحلقات المانعة للتسرّب بالحلمة ليتمكّن طفلك من الرضاعة. (الحلمات غير مزوّدة) إكتشف كلّ المميزات

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      يمكن استخدام كل الحلمات والأقماع من Avent

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      يمكن استخدام كل الحلمات والأقماع من Philips Avent مع حاويات حليب الأم من Philips Avent. (الحلمات غير مضمنة.)

      شفط الحليب مباشرةً في حاوية التخزين

      شفط الحليب مباشرةً في حاوية التخزين

      شفط الحليب مباشرةً في حاوية التخزين باستخدام أي من شافطات حليب الأم من Philips Avent

      أدخلي قرص إغلاق لتخزين حليب الثدي

      أدخلي قرص إغلاق لتخزين حليب الثدي

      أدخلي ببساطة قرص إغلاق لتخزين حليب الثدي في البراد أو الثلاجة

      استبدلي ببساطة قرص منع التسرّب بحلمة Avent

      استبدلي ببساطة قرص منع التسرّب بحلمة Avent

      استبدلي ببساطة قرص منع التسرّب بحلمة Avent - لا حاجة لنقل الحليب. (الحلمة غير مضمنة.)

      هذه الرضّاعة مصنوعة من مواد PP الخالية من مادة BPA

      هذه الرضّاعة مصنوعة من مواد PP الخالية من مادة BPA

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        حاوية حليب الأم (125 مل/ 4 أونصات)
        4  قطعة
        قرص منع التسرّب لتخزين الحليب
        4  قطعة
        صمام أمان دائري
        4  قطعة

      • التصميم

        تصميم الرضّاعة
        • تجميع سهل
        • سهل التنظيف
        • سهلة الحمل
        • عنق عريض
        سهولة الاستعمال
        صغيرة الحجم

      • نظام تخزين

        حقيبة
        • تخزين حليب الأم
        • قابلة للغسل في غسالة الأطباق
        • آمنة للاستخدام في الثلاجة
        • قابلة للتعقيم
        • يمكن استخدامها في البراد
        • تعمل مع مجموعة Avent من Philips

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • المواد

        خالية من مادة BPA*
        نعم

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