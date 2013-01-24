مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*

ما زالت تثق الأمهات برضّاعات Classic التي نقدّمها على مدار 30 سنة، لتثبت أنها الخيار المفضل لدى الكثير من الأمهات. فهي مصممة لتوفير رضاعة سهلة ورائعة، كما أنها مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج.* إكتشف كلّ المميزات