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Philips Avent

أكواب مزوّدة بقشة

SCF764/00
Avent
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التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً
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    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة

    SCF764/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً

    تتضمن مجموعة القشّات البديلة مع الفرشاة SCF764/00 من Philips Avent مجموعتَين من القشّات الإضافية وفرشاة تنظيف. ويشير ذلك إلى إمكانية الحفاظ على القشّة نظيفة وصحية في الكوب لاستخدامها في أي وقت! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة

    تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً

    تتضمن مجموعة القشّات البديلة مع الفرشاة SCF764/00 من Philips Avent مجموعتَين من القشّات الإضافية وفرشاة تنظيف. ويشير ذلك إلى إمكانية الحفاظ على القشّة نظيفة وصحية في الكوب لاستخدامها في أي وقت! إكتشف كلّ المميزات

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      تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً

      قشات إضافية مصنوعة من السيلكون مع فرشاة للتنظيف

      • تشكيلة من القشات الإضافية
      • مع فرشاة
      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        الصين
        نعم

      • المحتويات

        قشات إضافية
        تشكيلتان
        فرشاة
        1  قطعة

      • مراحل النمو

        المراحل
        • الأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
        • الأطفال بعمر 18 شهراً أو أكثر

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