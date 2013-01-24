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Philips Avent

كوب الأطفال الكبار

SCF782
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • للمساعدة في الانتقال إلى مرحلة الشرب مثل الكبار للمساعدة في الانتقال إلى مرحلة الشرب مثل الكبار للمساعدة في الانتقال إلى مرحلة الشرب مثل الكبار
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  • تشغيل إيقاف مؤقت
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Philips Avent كوب الأطفال الكبار

    SCF782
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    للمساعدة في الانتقال إلى مرحلة الشرب مثل الكبار

    سهّلي على طفلك الانتقال من أكواب الشرب إلى الأكواب المفتوحة، من دون التسبب بفوضى! فتسمح التقنية التي يتم تنشيطها بواسطة الشفتَين بتدفق السائل من الكوب عندما يضغط الطفل بشفتيه على الحافة فقط. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كوب الأطفال الكبار

    للمساعدة في الانتقال إلى مرحلة الشرب مثل الكبار

    سهّلي على طفلك الانتقال من أكواب الشرب إلى الأكواب المفتوحة، من دون التسبب بفوضى! فتسمح التقنية التي يتم تنشيطها بواسطة الشفتَين بتدفق السائل من الكوب عندما يضغط الطفل بشفتيه على الحافة فقط. إكتشف كلّ المميزات

    للمساعدة في الانتقال إلى مرحلة الشرب مثل الكبار

    سهّلي على طفلك الانتقال من أكواب الشرب إلى الأكواب المفتوحة، من دون التسبب بفوضى! فتسمح التقنية التي يتم تنشيطها بواسطة الشفتَين بتدفق السائل من الكوب عندما يضغط الطفل بشفتيه على الحافة فقط. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كوب الأطفال الكبار

    للمساعدة في الانتقال إلى مرحلة الشرب مثل الكبار

    سهّلي على طفلك الانتقال من أكواب الشرب إلى الأكواب المفتوحة، من دون التسبب بفوضى! فتسمح التقنية التي يتم تنشيطها بواسطة الشفتَين بتدفق السائل من الكوب عندما يضغط الطفل بشفتيه على الحافة فقط. إكتشف كلّ المميزات

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      للمساعدة في الانتقال إلى مرحلة الشرب مثل الكبار

      الكوب المثالي للمرحلة الانتقالية لمواكبة نمو طفلك

      • سعة 260 مل
      • 9 أونصات
      • 9 أشهر أو أكثر
      للتمكن من الشرب من كل الجهات بمقدار 360 درجة، تمامًا مثل الكوب المفتوح

      للتمكن من الشرب من كل الجهات بمقدار 360 درجة، تمامًا مثل الكوب المفتوح

      يسمح هذا الكوب من دون قمع بالشرب من كل الجهات بمقدار 360 درجة، تمامًا مثل كوب الكبار

      يسمح بنمو الفم بشكل صحي*

      يسمح بنمو الفم بشكل صحي*

      يتميّز تصميم هذا الكوب من دون قمع بتصميم يسمح بنمو الأسنان بشكل صحي.

      تقنية يتم تنشيطها بواسطة الشفتَين

      تقنية يتم تنشيطها بواسطة الشفتَين

      يتميّز هذا الكوب من دون قمع بصمام يتم تنشيطه بواسطة الشفتَين لكي لا تتدفق السوائل من الكوب إلا عندما يضغط الطفل بشفتيه على الحافة. بعد كل رشفة من الكوب، يتم إغلاق الصمام تلقائيًا لضمان عدم انسكاب السوائل أو إحداث فوضى.

      يوفر المقبضان لطفلك خيارَي المسك أو الحمل

      يوفر المقبضان لطفلك خيارَي المسك أو الحمل

      يشمل الكوب مقبضَين مدمجَين، ما يوفّر لطفلك خيار مسك الكوب إما من حاويته أو من المقبضَين اللذين يسهل مسكهما.

      سدادة واقية وصحية للحفاظ على نظافة الكوب

      سدادة واقية وصحية للحفاظ على نظافة الكوب

      تساعد في الحفاظ على نظافة الكوب عند استخدامه في المنزل أو أثناء التنقل.

      هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

      هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

      إن هذا الكوب من Philips Avent مصنوع من مواد خالية من مادة BPA.

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن غسل قطع هذا الكوب بالجلاية. فكّك الكوب ودع الجلاية تتولّى الباقي أو اغسله يدويًا باستخدام الماء مع الصابون.

      تتماشى الأكواب التي نوفّرها مع نمو طفلك

      تتماشى الأكواب التي نوفّرها مع نمو طفلك

      نحن ندعم رحلة الأطفال نحو تحقيق هذا الهدف، فنساعد في تمكين عملية انتقال سهلة من الرضاعة الطبيعية أو الرضّاعة إلى الكوب المفتوح. ومن خلال التعلّم من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، تساعد الحلول المختلفة التي نقدمها، مع الحلمات والأقماع الطرية والقاسية والقشّات والحواف المناسبة للشرب بمقدار 360 درجة، في تتبّع نمو طفلك وتحفيز مهارات شرب السوائل والحركة التي اكتسبها حديثًا.

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إندونيسيا
        نعم

      • مراحل النمو

        المرحلة
        9 أشهر وأكثر

      • بيانات لوجيستية

        حجم الوحدة
        114 مم (طول) X‏ 77 مم (عرض) X‏ 113 مم (ارتفاع)  ملليمترًا
        حجم التغليف - الإصدار الخاص بالاتحاد الأوروبي
        114 مم (طول) X‏ 85 مم (عرض) X‏ 177 مم (ارتفاع)  ملليمترًا
        حجم التغليف - الإصدار الخاص بالولايات المتحدة
        114 مم (طول) X‏ 85 مم (عرض) X‏ 162 مم (ارتفاع)  ملليمترًا

      • المحتويات

        حاوية
        1  قطعة
        صمام أمان دائري مع مقبض
        1  قطعة
        نظام الصمام (3 قطع)
        مجموعة واحدة
        دليل المستخدم
        1  قطعة

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          • يوافق 77% من أطباء أسنان الأطفال الذين شاركوا في استطلاع الرأي على أن هذا الكوب يسمح بنمو صحّي لفم الطفل (بحث مستقل عبر الإنترنت، الولايات المتحدة الأمريكية في أبريل 2016)
          • يوصي 72% من أطباء أسنان الأطفال الذين شاركوا في استطلاع الرأي بالتقنية التي يتم تنشيطها بواسطة الشفتَين (بحث مستقل عبر الإنترنت، الولايات المتحدة الأمريكية في أبريل 2016)