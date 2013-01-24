أطرب حواسك. BASS+
توفر سماعات الرأس BASS+ من Philips جهيرًا ضخمًا ونابضًا بتصميم أنيق وصغير. فهي تتميّز بمظهر جميل وصوت مميّز وقيمة رائعة. سماعات رأس لاسلكية بتقنية Bluetooth للأشخاص الذي يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أطرب حواسك. BASS+
توفر سماعات الرأس BASS+ من Philips جهيرًا ضخمًا ونابضًا بتصميم أنيق وصغير. فهي تتميّز بمظهر جميل وصوت مميّز وقيمة رائعة. سماعات رأس لاسلكية بتقنية Bluetooth للأشخاص الذي يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات
أطرب حواسك. BASS+
توفر سماعات الرأس BASS+ من Philips جهيرًا ضخمًا ونابضًا بتصميم أنيق وصغير. فهي تتميّز بمظهر جميل وصوت مميّز وقيمة رائعة. سماعات رأس لاسلكية بتقنية Bluetooth للأشخاص الذي يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أطرب حواسك. BASS+
توفر سماعات الرأس BASS+ من Philips جهيرًا ضخمًا ونابضًا بتصميم أنيق وصغير. فهي تتميّز بمظهر جميل وصوت مميّز وقيمة رائعة. سماعات رأس لاسلكية بتقنية Bluetooth للأشخاص الذي يرغبون في الاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات
بما أنها توفر مدة تشغيل تبلغ 12 ساعة، ستحظى بالطاقة الكافية للاستمرار بالاستماع إلى موسيقاك طوال اليوم.
تتميز سماعات الرأس BASS+ بمشغلات مكبر الصوت حجم 32 مم التي توفر صوت جهير قويًا ومدوّيًا.
تتميّز سماعات الرأس BASS+ المصممة للراحة المثالية بغطائَي أذنَين دوّارَين وعصبة رأس قابلة للضبط لضمان الملاءمة والراحة لجميع مستخدميها.
صوت جهير قوي ومدوٍّ يسمح لك بالغوص بعالم الموسيقى. لا تدع تصميمه الأنيق يخدعك، فالمشغلات المعدّلة بشكل خاص وفتحات صوت الجهير تنتج ترددات منخفضة لابتكار صوت BASS+ الفريد من نوعه والمتميّز.
قم بإقران سماعاتك بسهولة بأي جهاز مزوّد بتقنية Bluetooth للاستماع إلى الموسيقى لاسلكيًا.
أزرار التحكّم المتوفرة في غطاء الأذن جهة اليمين تسمح لك بالتحكّم بالموسيقى والمكالمات بكبسة واحدة.
بفضل تصميمها القابل للطي بشكل مسطّح، يسهل طيّ سماعات الرأس BASS+ وتخزينها، ما يجعلها الرفيق المثالي للسفر.
إجراء مكالمات ملائم بدون استخدام اليدين مع ميكروفون وتقنية Bluetooth® 4.1
تضمن وسادات الأذن الناعمة والمسامية مستوى كبيرًا من الراحة أثناء جلسات الاستماع إلى الموسيقى والأغاني الطويلة.
بفضل تصميمها الصوتي المغلق، تحجب سماعات BASS+ الضوضاء المحيطة لابتكار عزل صوت محسّن وتقديم تجربة استماع أفضل.
يسهّل كبل شحن USB المضمّن تشغيل سماعاتك ومدّها بالطاقة لدى الحاجة إليها.
الصوت
إمكانية الاتصال
الراحة
الملحقات
الطاقة
التصميم
أبعاد المنتج
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي