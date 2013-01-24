أطرب حواسك. BASS+
توفر سماعات الرأس BASS+ من Philips جهيرًا ضخمًا ونابضًا بتصميم أنيق ومتين. فهي تتميّز بمظهر جميل وصوت مميّز وقيمة رائعة. سماعات رأس لاسلكية مثبّتة على الأذن بتقنية Bluetooth للأشخاص الذين يرغبون بالاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أطرب حواسك. BASS+
توفر سماعات الرأس BASS+ من Philips جهيرًا ضخمًا ونابضًا بتصميم أنيق ومتين. فهي تتميّز بمظهر جميل وصوت مميّز وقيمة رائعة. سماعات رأس لاسلكية مثبّتة على الأذن بتقنية Bluetooth للأشخاص الذين يرغبون بالاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات
أطرب حواسك. BASS+
توفر سماعات الرأس BASS+ من Philips جهيرًا ضخمًا ونابضًا بتصميم أنيق ومتين. فهي تتميّز بمظهر جميل وصوت مميّز وقيمة رائعة. سماعات رأس لاسلكية مثبّتة على الأذن بتقنية Bluetooth للأشخاص الذين يرغبون بالاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أطرب حواسك. BASS+
توفر سماعات الرأس BASS+ من Philips جهيرًا ضخمًا ونابضًا بتصميم أنيق ومتين. فهي تتميّز بمظهر جميل وصوت مميّز وقيمة رائعة. سماعات رأس لاسلكية مثبّتة على الأذن بتقنية Bluetooth للأشخاص الذين يرغبون بالاستمتاع بجهير إضافي في نبضات الموسيقى بدون أي صخب زائد. إكتشف كلّ المميزات
مكبرات صوت مصنوعة من النيوديميوم حجم 40 مم توفر جهيرًا قويًا صاخبًا
يقدّم تصميم أغطية الأذن الدوارة وعصبة الرأس القابلة للضبط الراحة والملاءمة التامة للجميع.
جهير قوي لترقية تجربة الاستماع الممتعة. لا تنخدع بتصميمها الأنيق، لأن فتحة الجهير المصممة بشكل خاص والمشغلات التي تم تعديلها خصيصًا تنتج ترددات منخفضة تؤمن لسماعات الرأس صوت Bass+ الفريد من نوعه والمميز. كذلك، يُستخدم مستوى صوتي منفصل لضمان أداء الجهير المتناسق والعالي في كل أغنية ومقطع.
قم بإقران سماعاتك بسهولة بأي جهاز مزوّد بتقنية Bluetooth للاستماع إلى الموسيقى لاسلكيًا.
أزرار التحكّم المتوفرة في غطاء الأذن جهة اليمين تسمح لك بالتحكّم بالموسيقى والمكالمات بكبسة واحدة.
يقدّم لك التصميم القابل للطي والصغير الحجم الفريد من نوعه أفضل تجربة أثناء تنقلك، إذ يمكنك طي السماعات بشكل مسطح أو بحجم صغير لكي يسهل عليك حملها وتخزينها.
يسهّل كبل شحن USB المضمّن تشغيل سماعاتك ومدّها بالطاقة لدى الحاجة إليها.
بما أنها توفر مدة تشغيل تبلغ 12 ساعة، ستحظى بالطاقة الكافية للاستمرار بالاستماع إلى موسيقاك طوال اليوم.
إجراء مكالمات ملائم بدون استخدام اليدين مع ميكروفون وتقنية Bluetooth® 4.1
تضمن وسادات الأذن الناعمة والمسامية مستوى كبيرًا من الراحة أثناء جلسات الاستماع إلى الموسيقى والأغاني الطويلة.
تحجب الصوتيات المغلقة الضوضاء المحيطية وتؤمن صوتًا أفضل.
الملحقات
إمكانية الاتصال
الراحة
التصميم
الطاقة
الصوت
الكرتون الخارجي
أبعاد العلبة
أبعاد المنتج
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