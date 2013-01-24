مكالمات بصوت نقي وملاءمة محكمة
تتميّز سماعات الرأس SHM2100U من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بمشبك أحادي للأذن قابل للفك وخفيف الوزن وميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء لكل مكالماتك اليومية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مكالمات بصوت نقي وملاءمة محكمة
تتميّز سماعات الرأس SHM2100U من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بمشبك أحادي للأذن قابل للفك وخفيف الوزن وميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء لكل مكالماتك اليومية. إكتشف كلّ المميزات
مكالمات بصوت نقي وملاءمة محكمة
تتميّز سماعات الرأس SHM2100U من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بمشبك أحادي للأذن قابل للفك وخفيف الوزن وميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء لكل مكالماتك اليومية. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مكالمات بصوت نقي وملاءمة محكمة
تتميّز سماعات الرأس SHM2100U من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بمشبك أحادي للأذن قابل للفك وخفيف الوزن وميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء لكل مكالماتك اليومية. إكتشف كلّ المميزات
يعمل الميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء على تنقية الضوضاء في الخلفية لإجراء مكالمات بصوت نقي.
تصميم خفيف الوزن لمشبك الأذن لملاءمة آمنة ومريحة.
متوافقة مع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي وأجهزة الكمبيوتر المحمول.
الصوت
إمكانية الاتصال
أبعاد العلبة
الكرتون الداخلي
الكرتون الخارجي
التصميم