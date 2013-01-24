مكالمات متواصلة وراحة طوال فترة ارتدائها
تتميّز سماعات الرأس SHM6500 من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بميكروفون قابل للضبط والفك مع ميزة إلغاء الضوضاء، لإجراء مكالمات متواصلة. وتضمن البطانات الناعمة الراحة طوال فترة ارتدائها. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مكالمات متواصلة وراحة طوال فترة ارتدائها
تتميّز سماعات الرأس SHM6500 من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بميكروفون قابل للضبط والفك مع ميزة إلغاء الضوضاء، لإجراء مكالمات متواصلة. وتضمن البطانات الناعمة الراحة طوال فترة ارتدائها. إكتشف كلّ المميزات
مكالمات متواصلة وراحة طوال فترة ارتدائها
تتميّز سماعات الرأس SHM6500 من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بميكروفون قابل للضبط والفك مع ميزة إلغاء الضوضاء، لإجراء مكالمات متواصلة. وتضمن البطانات الناعمة الراحة طوال فترة ارتدائها. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مكالمات متواصلة وراحة طوال فترة ارتدائها
تتميّز سماعات الرأس SHM6500 من Philips المخصصة للكمبيوتر الشخصي بميكروفون قابل للضبط والفك مع ميزة إلغاء الضوضاء، لإجراء مكالمات متواصلة. وتضمن البطانات الناعمة الراحة طوال فترة ارتدائها. إكتشف كلّ المميزات
بدّل بسهولة بين الكمبيوتر الشخصي والكمبيوتر المحمول بفضل المحوّل 2 إلى 1.
تقدّم المشغّلات بحجم 40 مم والمصنوعة من النيوديميوم صوتًا نقيًا خاليًا من التشويش.
تضمن العصا القابلة للضبط بسهولة أن الميكروفون في وضعية صحيحة دائمًا لالتقاط الصوت.
يسمح الكتم المضمن والتحكم في مستوى الصوت المناسبان بإجراء عمليات ضبط سريعة.
تصميم مثبّت فوق الأذن وخفيف الوزن، مع عصبة رأس قابلة للضبط وبطانات أذن ناعمة لضمان الحصول على ملاءمة مثالية وراحة طوال فترة ارتدائها.
يعمل الميكروفون بميزة إلغاء الضوضاء على تنقية الضوضاء في الخلفية لإجراء مكالمات بصوت رائع.
متوافقة مع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي وأجهزة الكمبيوتر المحمول.
التصميم
الصوت
إمكانية الاتصال
الراحة
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
الملحقات
أبعاد المنتج