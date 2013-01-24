أداء عالي الجودة
هل تبحث عن المزيج المثالي بين الأداء والراحة والجودة؟ تم تصميم سماعات الرأس المثبتة على الأذن وذات الجزء الخلفي المفتوح هذه للارتقاء بتجربة الاستماع إلى الموسيقى في المنزل إلى المستوى التالي. ستحصل على صوت رائع وبنية متميّزة وتوصيلات كبلات مطلية بالذهب. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداء عالي الجودة
هل تبحث عن المزيج المثالي بين الأداء والراحة والجودة؟ تم تصميم سماعات الرأس المثبتة على الأذن وذات الجزء الخلفي المفتوح هذه للارتقاء بتجربة الاستماع إلى الموسيقى في المنزل إلى المستوى التالي. ستحصل على صوت رائع وبنية متميّزة وتوصيلات كبلات مطلية بالذهب. إكتشف كلّ المميزات
أداء عالي الجودة
هل تبحث عن المزيج المثالي بين الأداء والراحة والجودة؟ تم تصميم سماعات الرأس المثبتة على الأذن وذات الجزء الخلفي المفتوح هذه للارتقاء بتجربة الاستماع إلى الموسيقى في المنزل إلى المستوى التالي. ستحصل على صوت رائع وبنية متميّزة وتوصيلات كبلات مطلية بالذهب. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أداء عالي الجودة
هل تبحث عن المزيج المثالي بين الأداء والراحة والجودة؟ تم تصميم سماعات الرأس المثبتة على الأذن وذات الجزء الخلفي المفتوح هذه للارتقاء بتجربة الاستماع إلى الموسيقى في المنزل إلى المستوى التالي. ستحصل على صوت رائع وبنية متميّزة وتوصيلات كبلات مطلية بالذهب. إكتشف كلّ المميزات
اشعر بإيقاع الموسيقى. تمت موالفة المشغّلات حجم 50 مم بطريقة مثالية، لتوفير جهير واضح، ومدى متوسط متوازن، وترددات عالية بجودتها الأصلية. تمت هندسة المشغّلات لملاءمة شكل الأذن الطبيعي، وضمان الاستمتاع بأدق التفاصيل.
تمت تقوية عصبة الرأس بالفولاذ المتين الذي يضيف مقدار الضغط المناسب لملاءمة محكمة. تضيف بطانة عصبة الرأس المؤلّفة من طبقتَين راحة فعلية، أما بطانات غطاءَي الأذن المسامية فمثالية لجلسات الاستماع الطويلة.
انغمس في ألبوماتك المفضّلة على جهازك الذكي أو التجهيزات المركّبة في منزلك، أو التلفزيون أو الكمبيوتر المحمول. يشتمل الكبل المضمّن على محوّل مقبس من 6,3 مم إلى 3,5 مطلي بالذهب، لتزويدك بأفضل اتصال أثناء الاستماع على معدّاتك المصممة لهواة الصوت.
الصوت
إمكانية الاتصال
الملحقات
الكرتون الخارجي
أبعاد العلبة