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ActionFit

سماعات الرأس الرياضية المزوّدة بتقنية Bluetooth®‎

SHQ6500CL/00
التصنيف الإجمالي / 5
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    ActionFit سماعات الرأس الرياضية المزوّدة بتقنية Bluetooth®‎

    SHQ6500CL/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    تخطَّ إمكانياتك، لاسلكيًا

    تمنحك سماعات الرأس الرياضية اللاسلكية Actionfit RunFree من Philips مستويات جديدة من الحرية والطاقة لتمارينك الرياضية. تم تصميمها لتحفيزك على الحركة الدائمة مع ملاءمة مُحكمة وتصميم متين ومقاوم للماء وجهير قوي. إكتشف كلّ المميزات

    ActionFit سماعات الرأس الرياضية المزوّدة بتقنية Bluetooth®‎

    تخطَّ إمكانياتك، لاسلكيًا

    تمنحك سماعات الرأس الرياضية اللاسلكية Actionfit RunFree من Philips مستويات جديدة من الحرية والطاقة لتمارينك الرياضية. تم تصميمها لتحفيزك على الحركة الدائمة مع ملاءمة مُحكمة وتصميم متين ومقاوم للماء وجهير قوي. إكتشف كلّ المميزات

    تخطَّ إمكانياتك، لاسلكيًا

    تمنحك سماعات الرأس الرياضية اللاسلكية Actionfit RunFree من Philips مستويات جديدة من الحرية والطاقة لتمارينك الرياضية. تم تصميمها لتحفيزك على الحركة الدائمة مع ملاءمة مُحكمة وتصميم متين ومقاوم للماء وجهير قوي. إكتشف كلّ المميزات

    ActionFit سماعات الرأس الرياضية المزوّدة بتقنية Bluetooth®‎

    تخطَّ إمكانياتك، لاسلكيًا

    تمنحك سماعات الرأس الرياضية اللاسلكية Actionfit RunFree من Philips مستويات جديدة من الحرية والطاقة لتمارينك الرياضية. تم تصميمها لتحفيزك على الحركة الدائمة مع ملاءمة مُحكمة وتصميم متين ومقاوم للماء وجهير قوي. إكتشف كلّ المميزات

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      • الأفضل للاستخدام في الخارج
      • Bluetooth®‎
      • مقاومة للتعرق/الماء
      • سماعة أذن
      تسمح الصوتيات المفتوحة بدخول الصوت لتوفير إدراك وسلامة أفضل

      تسمح الصوتيات المفتوحة بدخول الصوت لتوفير إدراك وسلامة أفضل

      استمتع بصوت عالي الجودة لا يحجب عنك العالم من حولك. فالتصميم الصوتي المفتوح يسمح بدخول الصوت المحيطي، لتبقى مدركًا لمحيطك وتمارس الرياضة بأمان أكبر في الخارج.

      غطاءا أذنَين مطاطيان مقاومان للانزلاق يحافظان على ثبات سماعة الرأس في مكانها على الدوام.

      غطاءا أذنَين مطاطيان مقاومان للانزلاق يحافظان على ثبات سماعة الرأس في مكانها على الدوام.

      يحافظ رأسا أذنَين مطاطيان مقوّسان على ثبات سماعات الأذنَين Actionfit في أذنيك لتتمكن من التركيز على التمارين الرياضية وليس على تثبيتهما.

      اتصال Bluetooth لاسلكي لممارسة التمارين الرياضية بدون تشابك الأسلاك

      اتصال Bluetooth لاسلكي لممارسة التمارين الرياضية بدون تشابك الأسلاك

      توفر لك تقنية Bluetooth موسيقى لاسلكية خالية من الفوضى والتشابك.

      كبل معزز بطبقة Kevlar®‎ لمتانة مثالية

      كبل معزز بطبقة Kevlar®‎ لمتانة مثالية

      تم تصميم سمّاعات الرأس ActionFit خصيصًا بشكل متين وقوي. وتتم حماية الكبل المغطى بطبقة من Kevlar ضد التمزق والكسر، كما يمكنه أن يتحمل الظروف البيئية الشديدة القسوة والتمارين الرياضية المرهقة.

      صوت عالي الأداء يدفعك أكثر فأكثر

      صوت عالي الأداء يدفعك أكثر فأكثر

      تقوم مشغلات حجم 13,6مم بإيصال صوت عالي الأداء، وتدفعك أكثر فأكثر لتقديم أفضل أداء.

      مثالية لممارسة أي تمارين رياضية مع مقاومة التعرّق بتصنيف IPX2

      مثالية لممارسة أي تمارين رياضية مع مقاومة التعرّق بتصنيف IPX2

      لا تخشَ التعرّق. فمع تصنيف IPX2، يمكنك أن تتعرق وتمارس التمارين تحت المطر بدون أن تصل الرطوبة إلى السماعة.

      تحكّم بموسيقاك وتلقَّ المكالمات أثناء ممارسة التمارين

      تحكّم بموسيقاك وتلقَّ المكالمات أثناء ممارسة التمارين

      ابق على اتصال. فالميكروفون المضمّن ووسائل التحكّم بالموسيقى والأغاني تسمح لك بتغيير الموسيقى أو تلقي المكالمات بسرعة وسهولة أثناء ممارسة التمارين.

      المواصفات التقنية

      • إمكانية الاتصال

        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        إصدار Bluetooth
        4.1
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم بوليمر
        وزن البطارية
        2,5 غ
        وقت تشغيل الموسيقى
        4.5*  س
        قابلة للشحن
        نعم
        مدّة الانتظار
        55* ساعة
        مدّة التحدث
        4,5* ساعات

      • الصوت

        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات
        المقاومة
        32 أوم
        نوع المغناطيس
        النيوديميوم
        طاقة الإدخال القصوى
        10 ملي واط
        الحساسية
        107 ديسيبل
        قطر السماعة
        13,6 مم
        ملف صوتي
        نحاسي
        تحسين الصوت
        • التحكم بصدى الصوت
        • تقليل الفوضى
        نظام الصوت
        • شبه مغلق
        • مغلق
        الاستجابة للتردد
        15 - 000 22  هرتز
        نوع
        ديناميكي

      • الراحة

        إدارة المكالمات
        • الرد/إنهاء المكالمة
        • التبديل بين المكالمات والموسيقى
        • مكالمة قيد الانتظار
        التحكم في شدة الصوت
        نعم

      • الملحقات

        دليل البدء السريع
        دليل البدء السريع
        كبل USB
        مضمن للشحن
        مثّبت يتّسع داخل الأذن
        زوجان

      • الكرتون الخارجي

        الوزن الإجمالي
        0.278  كلغ
        GTIN
        ‎1 69 51613 99182 1
        الارتفاع
        13,3  سم
        الطول
        19  سم
        الوزن الصافي
        0.09  كلغ
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        وزن العلبة فارغة
        0.188  كلغ
        العرض
        11  سم

      • أبعاد العلبة

        العمق
        3  سم
        EAN
        69‎ 51613 99182 4
        الوزن الإجمالي
        0.066  كلغ
        الارتفاع
        17.5  سم
        الوزن الصافي
        0.03  كلغ
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون
        وزن العلبة فارغة
        0.036  كلغ
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        العرض
        9.5  سم

      • أبعاد المنتج

        العمق
        4  سم
        الارتفاع
        2  سم
        الوزن
        0.014  كلغ
        العرض
        10  سم

      • التصميم

        اللون
        أخضر كربوني وأسود

      • الكرتون الداخلي

        GTIN
        ‎2 69 51613 99182 8
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3

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