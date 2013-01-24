آلة تحضير الإسبرسو من Saeco الأكثر تطورًا على الإطلاق

اختر من بين 15 وصفة عالمية شهيرة، بدءًا من الإسبريسو العادي والكابوتشينو ووصولاً إلى مشروبات القهوة المميّزة مثل فلات وايت أو أميريكانو. ما عليك سوى التمرير على شاشة اللمس لتحديد المشروب الذي تريده، وتخصيصه في حال كنت ترغب في ذلك، من خلال Coffee Equalizer™‎ السهل الاستخدام إكتشف كلّ المميزات