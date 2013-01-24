آلة تحضير الإسبرسو من Saeco الأكثر تطورًا على الإطلاق
اختر من بين 15 وصفة عالمية شهيرة، بدءًا من الإسبريسو العادي والكابوتشينو ووصولاً إلى مشروبات القهوة المميّزة مثل فلات وايت أو أميريكانو. ما عليك سوى التمرير على شاشة اللمس لتحديد المشروب الذي تريده، وتخصيصه في حال كنت ترغب في ذلك، من خلال Coffee Equalizer™ السهل الاستخدام إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
آلة تحضير الإسبرسو من Saeco الأكثر تطورًا على الإطلاق
اختر من بين 15 وصفة عالمية شهيرة، بدءًا من الإسبريسو العادي والكابوتشينو ووصولاً إلى مشروبات القهوة المميّزة مثل فلات وايت أو أميريكانو. ما عليك سوى التمرير على شاشة اللمس لتحديد المشروب الذي تريده، وتخصيصه في حال كنت ترغب في ذلك، من خلال Coffee Equalizer™ السهل الاستخدام إكتشف كلّ المميزات
تم تصنيع المطاحن التي نقدّمها من السيراميك العالي الجودة: فهي متينة ودقيقة بشكل استثنائي. تقوم بطحن الحبوب الطازجة بطريقة ناعمة، بدون خطر الإحماء المفرط مع استخلاص أفضل النكهات والطعمات للحصول على قهوة بطعم لذيذ ومتميّز لتحضير 20000. كوب كحد أدنى.
يمكن حفظ التفضيلات المخصصة للجميع في ما يصل إلى 8 ملفات تعريف المستخدمين، من خلال الشاشة الملائمة
تسمح تقنية Saeco باستخراج أفضل النكهات من حبوب القهوة المفضلة لديك للحصول على طعم ورائحة قويين وأصليين (محمصة، بطعم الشوكولاتة، بالمكسرات، بطعم الفاكهة، بطعم الأزهار، حارة)
تتطلّب القهوة المثالية درجات الحرارة المثالية. تم تصنيع Thermoblock عالية الأداء التي نقدّمها من هيكل خفيف الوزن من الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ، الذي يحمى ليصل إلى درجات الحرارة المثالية، بسرعة تامة
AquaClean هو فلتر المياه الذي نقدّمه الحائز براءة اختراع، والمصمم لتحسين جودة القهوة من خلال تنقية المياه. يمنع أيضًا تراكم الترسبات الكلسية في دورة المياه لآلة تحضير القهوة لديك: حضّر ما يصل إلى 5000* فنجان من دون إزالة الترسبات من خلال استبدال الفلتر بشكل منتظم.
يزيل نظام التنظيف التلقائي المبتكر الخاص بنا HygieSteam ترسبات الحليب بنسبة 99,99% بلمسة واحدة
حضّر واستمتع بتناول دفعة واحدة أو دفعتين من أي وصفة قهوة بلمسة واحدة فقط، بما في ذلك الكابوتشينو واللاتيه ماكياتو. وكل ذلك بلمسة واحدة.
إرشاد تفاعلي لتخصيص غير محدود لمشروباتك مع Coffee Equalizer™ السهل الاستخدام. حضّر قهوتك كما تحبها من خلال تخصيص القوة والحجم والحرارة والطعم وكمية رغوة الحليب وحجمها وحتى كمية القهوة والحليب.
تضمن وحدة التخمير القابلة للفك الطمأنينة لوجود معايير نظافة مرئية. بدلاً من ذلك، توفر وحدة التخمير Saeco خدمة التنظيف التلقائي بفضل أقراص التنظيف المتخصصة الخاصة بنا.
اكتشف عالم القهوة من خلال وصفات معروفة مثل الإسبريسو والكابوتشينو، وأيضًا من خلال مشروبات القهوة المميّزة مثل فلات وايت أو أميريكانو
يخزّن أكبر وعاء للحبوب لدينا حتى 450 غرامًا من حبوب القهوة الطازجة وقد تم تزويده بلاصق خاص مع مانع تسرّب النكهة من أجل إبقاء حبوب القهوة طازجة لفترة طويلة.
الملحقات
اللون الخارجي
المواصفات العامّة
الخدمة
الاستدامة
المواصفات التقنية
الوزن والأبعاد
التخصيص
ميزات أخرى
التصميم