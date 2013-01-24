حلاقة دقيقة مثل الشفرة، لطيفة على البشرة بشكل استثنائي
اختبر حلاقة ناعمة ودقيقة بشكل استثنائي، حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام، بفضل S9000 Prestige من Philips. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ لتستشعر حركاتك وتتكيّف معك ولتزويدك بتجربة الحلاقة التي لطالما كنت ترغب فيها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة دقيقة مثل الشفرة، لطيفة على البشرة بشكل استثنائي
اختبر حلاقة ناعمة ودقيقة بشكل استثنائي، حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام، بفضل S9000 Prestige من Philips. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ لتستشعر حركاتك وتتكيّف معك ولتزويدك بتجربة الحلاقة التي لطالما كنت ترغب فيها. إكتشف كلّ المميزات
حلاقة دقيقة مثل الشفرة، لطيفة على البشرة بشكل استثنائي
اختبر حلاقة ناعمة ودقيقة بشكل استثنائي، حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام، بفضل S9000 Prestige من Philips. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ لتستشعر حركاتك وتتكيّف معك ولتزويدك بتجربة الحلاقة التي لطالما كنت ترغب فيها. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حلاقة دقيقة مثل الشفرة، لطيفة على البشرة بشكل استثنائي
اختبر حلاقة ناعمة ودقيقة بشكل استثنائي، حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام، بفضل S9000 Prestige من Philips. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ لتستشعر حركاتك وتتكيّف معك ولتزويدك بتجربة الحلاقة التي لطالما كنت ترغب فيها. إكتشف كلّ المميزات
تزوّدك شفرات NanoTech Dual Precision بنتائج دقيقة جدًا على مستوى البشرة، مع ما يصل إلى 150000 إجراء قص في الدقيقة. تتوفر 72 شفرة بميزة الشحذ الذاتي وقد تمت تقويتها بجزيئات صغيرة جدًا، وهي تتميّز بأطراف حادة قوية جدًا وتدوم طويلاً لدقة قصوى في كل الأوقات.
يضمن نظام التعليق العالي الدقة من Philips وضعية الشفرة المثالية، بحيث يتم القص بدقة تامة، من دون شدّ البشرة والتسبب بالإزعاج.
يتميّز المحرك الرقمي الأكثر تطورًا من Philips بأعلى قوة دوران. ويضمن ذلك أعلى مستوى من الفعالية لحلاقة دقيقة بغض النظر عن منحنيات الوجه أو كثافة الشعر.
احصل على حلاقة مع انزلاق فائق على بشرتك بفضل غلاف SkinGlide الرائع. تتميّز الحلقات المطلية بأصباغ معدنية بغلاف مانع للاحتكاك لانزلاق فائق.
اشحن آلة الحلاقة أو أي جهاز آخر متوافق مع Qi لاسلكيًا عبر وضعه بكل بساطة على لوحة الشحن اللاسلكي Qi المتوفرة مع آلة الحلاقة.
يقرأ مستشعر شعر الوجه الذكي كثافة الشعر 500 مرة في الثانية. تتكيّف التقنية تلقائيًا مع قوة القص، لحلاقة لطيفة وبدون مجهود.
تمكّن من ضبط سرعة آلة الحلاقة وتخصيص روتين الحلاقة بحسب بشرتك وتفضيلاتك الخاصة.
احصل على حلاقة دقيقة وناعمة للغاية. تتبع رؤوس 360-D+ كل منحنيات وجهك، لالتقاط حتى أصعب الشعيرات.
قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك بحسب احتياجاتك. فبفضل ميزة الحلاقة الرطبة والجافة، يمكنك الاختيار ما بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.
ضَع اللمسات الأخيرة على مظهرك باستخدام أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick اللطيفة على البشرة والمثالية للحفاظ على ترتيب شاربك ولتشذيب سوالفك.
تحمي الحقيبة الصغيرة المميّزة آلة الحلاقة، بالإضافة إلى ملحقاتها ولوحة الشحن اللاسلكي Qi.
نظّف آلة الحلاقة بسهولة ودقة تحت الحنفية، بفضل الحجرة الداخلية المصممة خصيصًا. ما عليك سوى فتح رأس الحلاقة وتشطيف كلا الجهتَين تحت المياه الجارية، لتنظيف مثالي.
استخدم لوحة الشحن Qi لشحن آلة الحلاقة في ثلاث ساعات. تحافظ بطارية الليثيوم أيون القوية على قوة آلة الحلاقة على مرّ السنين.
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