Philips Power multiplier SPN2952WC 5 outlets individual switch 5 m White
SPN2952WC/56
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Philips Power multiplier SPN2952WC 5 outlets individual switch 5 m White
SPN2952WC/56
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips Power multiplier SPN2952WC 5 outlets individual switch 5 m White
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Philips Power multiplier SPN2952WC 5 outlets individual switch 5 m White