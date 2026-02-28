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جميع السلاسل
Displayport إلى HDMI
تم إيقافه
SWV2127W/10
اعرض محتويات الكمبيوتر الشخصي على تلفزيون بدقة HD
سلسلة المحولات إلى HDMI
تقدّم ميزة التوصيل والتشغيل تثبيتًا سهلاً للمكونات بدون استغراق وقت طويل.
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