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Displayport إلى HDMI

SWV2127W/10

اعرض محتويات الكمبيوتر الشخصي على تلفزيون بدقة HD

سلسلة المحولات إلى HDMI

عرض جميع المزايا

اعرض محتويات الكمبيوتر الشخصي على تلفزيون بدقة HD

قم بوصل جهازك الممكّن لتوصيلة Displayport بجهاز تلفزيون بدقة HD

توصيل وتشغيل لسهولة في الاستخدام

تقدّم ميزة التوصيل والتشغيل تثبيتًا سهلاً للمكونات بدون استغراق وقت طويل.

المواصفات التقنية

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  • عروض حصرية للأعضاء.
  • وصول مبكر إلى التخفيضات.
  • أخبار عن إطلاق المنتجات ونصائح لاتباع نمط حياة صحي.