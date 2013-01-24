تمارين رياضية أذكى، بغض النظر عن الظروف الجوية.

استفِد من تمارينك الرياضية إلى أقصى حد بفضل سماعات الرأس الرياضية والمقاومة للماء هذه. يساعدك جهاز مراقبة معدل ضربات القلب في معرفة مستوى قوتك، أما الصوت المنشّط فيساعدك على الاستمرار. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تتبّع تقدّمك على تطبيق Philips Headphones. إكتشف كلّ المميزات