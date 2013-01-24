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سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

TAT5505BK/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • صوتك الخاص، بأسلوبك الخاص. صوتك الخاص، بأسلوبك الخاص. صوتك الخاص، بأسلوبك الخاص.
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    سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

    TAT5505BK/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    صوتك الخاص، بأسلوبك الخاص.

    تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصميم أنيق وأداء فعال، سواء أكنت تستخدمها لتشغيل الموسيقى أم إجراء المكالمات. تعمل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة على إلغاء الضوضاء في الخلفية، ويمكنك تخصيص الصوت باستخدام تطبيق Philips Headphones. أخرج سماعة أذن واحدة لإيقاف الموسيقى مؤقتًا. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

    صوتك الخاص، بأسلوبك الخاص.

    تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصميم أنيق وأداء فعال، سواء أكنت تستخدمها لتشغيل الموسيقى أم إجراء المكالمات. تعمل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة على إلغاء الضوضاء في الخلفية، ويمكنك تخصيص الصوت باستخدام تطبيق Philips Headphones. أخرج سماعة أذن واحدة لإيقاف الموسيقى مؤقتًا. إكتشف كلّ المميزات

    صوتك الخاص، بأسلوبك الخاص.

    تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصميم أنيق وأداء فعال، سواء أكنت تستخدمها لتشغيل الموسيقى أم إجراء المكالمات. تعمل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة على إلغاء الضوضاء في الخلفية، ويمكنك تخصيص الصوت باستخدام تطبيق Philips Headphones. أخرج سماعة أذن واحدة لإيقاف الموسيقى مؤقتًا. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

    صوتك الخاص، بأسلوبك الخاص.

    تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصميم أنيق وأداء فعال، سواء أكنت تستخدمها لتشغيل الموسيقى أم إجراء المكالمات. تعمل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة على إلغاء الضوضاء في الخلفية، ويمكنك تخصيص الصوت باستخدام تطبيق Philips Headphones. أخرج سماعة أذن واحدة لإيقاف الموسيقى مؤقتًا. إكتشف كلّ المميزات

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      صوتك الخاص، بأسلوبك الخاص.

      • مشغلات حجم 8 مم/جزء خلفي مغلق
      • إلغاء الضوضاء النشط
      • أسود
      • Bluetooth®‎
      تصميم أنيق وتقنية إلغاء الضوضاء النشطة المختلطة

      تصميم أنيق وتقنية إلغاء الضوضاء النشطة المختلطة

      لا تبدو سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه رائعةً فحسب، بل تتيح لك أيضًا الاستماع إلى النغمات بشكل أفضل أثناء تنقلك. تعمل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة المختلطة على تخفيف الضوضاء الخارجية، مما يسمح لك بالاستماع إلى الموسيقى بشكل أوضح، كما يتيح لك وضع التنبّه إعادة الاستماع إلى الأصوات المحيطة بك.

      تطبيق Philips Headphones. تحكّم مخصص بالصوت

      تطبيق Philips Headphones. تحكّم مخصص بالصوت

      قم بتعزيز الجهير وتخفيف الطنين الثلاثي. يتيح لك تطبيق Philips Headphones التحكّم بالموسيقى التي تستمع إليها. اضبط المستويات بنفسك أو اختر من بين أنماط الصوت المضبوطة مسبقًا. يمكنك أيضًا التبديل بين أوضاع تقنية إلغاء الضوضاء النشطة بنقرة واحدة.

      مشغّلات قوية مصنوعة من النيوديميوم حجم 8 مم. جهير مدوٍّ، صوت واضح

      مشغّلات قوية مصنوعة من النيوديميوم حجم 8 مم. جهير مدوٍّ، صوت واضح

      سواء أكنت مسافرًا أم تعمل من المنزل أم تستريح، تصدر المشغّلات بحجم 8 مم صوتًا رائعًا لكل أغنية وقائمة أغانٍ والمزيد غير ذلك. في حال نزعت إحدى سماعات الأذن، فستتوقف الموسيقى مؤقتًا، أعِد وضعها، وسيبدأ تشغيل الموسيقى من جديد.

      اتصال متين جدًا. عناصر تحكّم مدمجة ببطانات الأذن

      اتصال متين جدًا. عناصر تحكّم مدمجة ببطانات الأذن

      تصبح سماعات الرأس الخاصة بك جاهزة للإقران في اللحظة التي تخرجها من علبة الشحن. بمجرد إقرانها، ستتذكر الجهاز الأخير الذي اقترنت به. تتوفر عناصر تحكّم تعمل باللمس في كل سماعة أذن، ما يسهّل عملية التحكّم بالموسيقى والمكالمات ومستوى الصوت.

      ميكروفونان لمكالمات فائقة الوضوح. الوضع الأحادي

      يركّز ميكروفونان في كل سماعة أذن على صوتك، كما يخففان من الضوضاء المحيطة بك. في حال كنت في مكان أكثر هدوءًا ولا تحتاج إلى عزل الضوضاء أثناء التحدث، يتيح لك الوضع الأحادي استخدام سماعة أذن واحدة فقط للتكلم.

      علبة شحن. استمتع بوقت تشغيل يصل لغاية 20 ساعة

      استمتع بوقت تشغيل لغاية 20 ساعة بفضل علبة الشحن، وستعمل سماعات الرأس لمدة 5 ساعات من عملية شحن واحدة (لمدة 4,5 ساعات مع تقنية إلغاء الضوضاء النشطة). ويتيح لك الشحن السريع لمدة 15 دقيقة تشغيل السماعات لمدة ساعة إضافية. يتطلّب شحن العلبة ساعتين عبر USB-C.

      أنبوب صوت بيضاوي. أغطية رؤوس الأذن المصنوعة من السيليكون

      يتموضع أنبوب الصوت البيضاوي الشكل بشكل مريح وثابت في أذنك ويعزز إلى أقصى حد عزل الصوت غير النشط. يمكنك الحصول على المقاس المناسب والمريح بالنسبة إليك عن طريق الاختيار من بين أغطية رؤوس الأذن المصنوعة من السيليكون التي تأتي بأحجام صغيرة ومتوسطة وكبيرة.

      مقاومة الطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX5

      تتميز سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل هذه بتصنيف IPX5. وهي مقاومة للطرطشة من أي اتجاه ولا تتأثر بالقليل من التعرّق، بالإضافة إلى أنه ما من داعٍ للقلق في حال تعرّضت للبلل بسبب المطر.

      المواصفات التقنية

      • إمكانية الاتصال

        الميكروفون
        ميكروفون مضمن
        ملفات تعريف Bluetooth
        • AVRCP
        • A2DP
        • بدون استخدام اليدين
        • HFP
        • HSP
        إصدار Bluetooth
        5.0
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        3.2  سم
        العرض
        7.4  سم
        العمق
        3.6  سم
        طول السلك
        0  سم
        الوزن
        0,064  كلغ

      • أبعاد العلبة

        نوع العلبة
        الكرتون
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        الارتفاع
        17  سم
        العرض
        9.5  سم
        العمق
        5  سم
        الوزن الإجمالي
        0,237  كلغ
        الوزن الصافي
        0.091  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.146  كلغ
        EAN
        ‎48 95229 11038 0
        عدد المنتجات المضمّنة
        1

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        الطول
        34  سم
        العرض
        33.5  سم
        الارتفاع
        24.5  سم
        الوزن الإجمالي
        6,837  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        4,653  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95229 11038 7
        الوزن الصافي
        2,184  كلغ

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الطول
        16  سم
        العرض
        16  سم
        الارتفاع
        11  سم
        الوزن الإجمالي
        0.78  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,507  كلغ
        GTIN
        ‎2 48 95229 11038 4
        الوزن الصافي
        0,273  كلغ

      • الملحقات

        دليل البدء السريع
        نعم
        كبل USB
        كبل USB-C
        أغطية للأذنين
        ثلاثة أحجام

      • الراحة

        إدارة المكالمات
        • الرد/إنهاء المكالمة
        • مكالمة قيد الانتظار
        • كتم الميكروفون
        • رفض المكالمة
        • التنقّل بين مكالمتين

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت تشغيل الموسيقى
        5+15  س
        مدّة الانتظار
        80 ساعة
        مدّة التحدث
        5 ساعات
        وقت الشحن
        2  س

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        نوع المغناطيس
        NdFeB
        قطر السماعة
        8 مم
        المقاومة
        16 أوم
        طاقة الإدخال القصوى
        5  ملي واط
        الحساسية
        105 ديسبيل (1 كيلوهرتز)

      • التصميم

        اللون
        أسود

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • أغطية أذن بثلاثة أحجام
      • كبل شحن USB

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