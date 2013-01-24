العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- أغطية أذن بثلاثة أحجام
- كبل شحن USB
حرية لاسلكية
تقدّم لك السماعة في الأذن الصغيرة والمذهلة المزوّدة بتقنية Bluetooth صوتًا قويًا وتسمح لك بالاستمتاع بالموسيقى لاسلكيًا لفترة تصل إلى 7 ساعات، لتشكّل بالتالي حلًا يسهل حمله ونقله لاستخدام ملائم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حرية لاسلكية
تقدّم لك السماعة في الأذن الصغيرة والمذهلة المزوّدة بتقنية Bluetooth صوتًا قويًا وتسمح لك بالاستمتاع بالموسيقى لاسلكيًا لفترة تصل إلى 7 ساعات، لتشكّل بالتالي حلًا يسهل حمله ونقله لاستخدام ملائم. إكتشف كلّ المميزات
حرية لاسلكية
تقدّم لك السماعة في الأذن الصغيرة والمذهلة المزوّدة بتقنية Bluetooth صوتًا قويًا وتسمح لك بالاستمتاع بالموسيقى لاسلكيًا لفترة تصل إلى 7 ساعات، لتشكّل بالتالي حلًا يسهل حمله ونقله لاستخدام ملائم. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
حرية لاسلكية
تقدّم لك السماعة في الأذن الصغيرة والمذهلة المزوّدة بتقنية Bluetooth صوتًا قويًا وتسمح لك بالاستمتاع بالموسيقى لاسلكيًا لفترة تصل إلى 7 ساعات، لتشكّل بالتالي حلًا يسهل حمله ونقله لاستخدام ملائم. إكتشف كلّ المميزات
تزوّدك تقنية الشحن السريع بالطاقة سريعًا عندما يتدنى مستوى شحن البطارية. فعملية شحن تستغرق 15 دقيقة تضمن تشغيلها لفترة 90 دقيقة.
تتميّز سماعات الرأس المثبتة في الأذن بغطائَي أذنَين مغناطيسيَين مساميَين يضمنان تخزينها السهل والمرتب بطريقة ذكية. فقد تم تضمين قطع مغناطيسية في الجزء الخلفي لكل من غطائَي الأذنَين لكي يلتصق الغطائَين معًا، ما يمنع تشابك السماعات أو إحداث فوضى أو جلبة. يكفي أن تلصقهما ببعض من الجهة الخلفية، وتلفّهما بالسلك المسطّح الذي لا يسمح بحصول أي تشابك، وتضعهما في حقيبتك، وأنت تعلم بأنك ستتمكن من سحب السماعات بسهولة في أي وقت.
إمكانية الاتصال
الكرتون الداخلي
الكرتون الخارجي
أبعاد العلبة
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الملحقات
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