الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

سماعات رأس لاسلكية

TAUT102WT/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • مخصصة لك مخصصة لك مخصصة لك
    -{discount-value}

    سماعات رأس لاسلكية

    TAUT102WT/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    مخصصة لك

    استمتع بصوت مدوٍّ براحة تامة. تقدّم سماعات الرأس المثبتة في الأذن هذه حرية لاسلكية فعلية وتتميّز بسماعات بتصميم صغير لملاءمة محكمة. استمتع بوقت تشغيل لغاية 12 ساعة بفضل حقيبة الشحن الصغيرة التي تتّسع بسهولة في الجيب والحقيبة. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية

    مخصصة لك

    استمتع بصوت مدوٍّ براحة تامة. تقدّم سماعات الرأس المثبتة في الأذن هذه حرية لاسلكية فعلية وتتميّز بسماعات بتصميم صغير لملاءمة محكمة. استمتع بوقت تشغيل لغاية 12 ساعة بفضل حقيبة الشحن الصغيرة التي تتّسع بسهولة في الجيب والحقيبة. إكتشف كلّ المميزات

    مخصصة لك

    استمتع بصوت مدوٍّ براحة تامة. تقدّم سماعات الرأس المثبتة في الأذن هذه حرية لاسلكية فعلية وتتميّز بسماعات بتصميم صغير لملاءمة محكمة. استمتع بوقت تشغيل لغاية 12 ساعة بفضل حقيبة الشحن الصغيرة التي تتّسع بسهولة في الجيب والحقيبة. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية

    مخصصة لك

    استمتع بصوت مدوٍّ براحة تامة. تقدّم سماعات الرأس المثبتة في الأذن هذه حرية لاسلكية فعلية وتتميّز بسماعات بتصميم صغير لملاءمة محكمة. استمتع بوقت تشغيل لغاية 12 ساعة بفضل حقيبة الشحن الصغيرة التي تتّسع بسهولة في الجيب والحقيبة. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل سماعات رأس داخل الأذن - سماعة أذن

      مخصصة لك

      • مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل
      • Bluetooth®‎
      • أسود

      استمتع بوقت تشغيل لغاية 12 ساعة بفضل علبة الشحن

      استمتع بوقت تشغيل لغاية 3 ساعات بعد عملية شحن واحدة. وفي حال أخذت علبة الشحن المشحونة بالكامل، يمكنك الاستفادة من 9 ساعات تشغيل إضافية من خلال عمليات شحن متعددة. ما عليك سوى إعادة سماعات الرأس إلى العلبة في كل مرة يتعيّن شحنها. تستغرق عملية شحن كاملة ساعتَين.

      ثلاثة أحجام من أغطية رؤوس الأذن، لملاءمة مُحكمة بطريقة مثالية.

      بفضل أغطية رؤوس الأذن المطاطية والقابلة للتبديل، يمكنك العثور على الملاءمة المثالية للسماعة المثبتة في الأذن، ما يمنحك تثبيتًا مُحكمًا لئلا تفوتك أي نغمة.

      مشغلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 6 مم. صوت نقي. جهير مدوٍّ.

      مشغلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 6 مم لتزويدك بصوت نقي وجهيرٍ مدوٍّ.

      زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

      يمكنك التحكّم بسهولة بالموسيقى والمكالمات من خلال الزر المتعدد الوظائف. فإن كانت الأغنية الحالية لا تعجبك، يمكنك تخطيها من خلال الضغط المستمر على الزر. وإذا أردت رفض تلقي مكالمة ما، والاستمرار بالاستماع إلى الموسيقى، يكفي أن تضغط على الزر مرة واحدة فقط.

      إلغاء الضوضاء وصدى الصوت للحصول على صوت نقي

      يحافظ الميكروفون المضمّن المزوّد بتقنية إلغاء الضوضاء وصدى الصوت على نقاء الصوت أثناء إجراء المكالمات.

      يؤدّي الضغط المزدوج على الزر إلى تنشيط المساعد الصوتي في هاتفك

      قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك من خلال الضغط المزدوج على الزر. اطلب من مساعد Google أو Siri تشغيل بعض الموسيقى أو الاتصال بالأصدقاء أو إرسال الرسائل لهم أو التحقق من حالة الطقس والمزيد غير ذلك.

      إقران ذكي. اعثر على جهازك المزوّد بتقنية Bluetooth تلقائيًا

      تصبح سماعات الرأس جاهزة للإقران في اللحظة التي تُخرجها من العلبة. وبعد أقرانها، تتذكر سماعات الرأس الجهاز الأخير الذي اقترنت به.

      علبة شحن صغيرة. عمليات شحن متعددة في جيبك.

      لن تخذلك سماعات الرأس هذه بفضل علبة الشحن السهلة الحمل.

      سماعات أذن بتصميم صغير.

      استمتع بصوت مدوٍّ براحة تامة بفضل التصميم الخفيف الوزن والمريح

      المواصفات التقنية

      • إمكانية الاتصال

        الميكروفون
        ميكروفون مضمن
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • بدون استخدام اليدين
        • HFP
        • HSP
        • AVRCP
        إصدار Bluetooth
        5.0
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار

      • التصميم

        اللون
        باللون الأبيض

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        2.7  سم
        العرض
        5.3  سم
        العمق
        3,57  سم
        الوزن
        0.296  كلغ

      • أبعاد العلبة

        نوع العلبة
        الكرتون
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        الارتفاع
        17  سم
        العرض
        9.5  سم
        العمق
        3  سم
        الوزن الإجمالي
        0,085  كلغ
        الوزن الصافي
        0.053  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.032  كلغ
        EAN
        ‎48 95229 10693 2

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        الطول
        40  سم
        العرض
        24  سم
        الارتفاع
        24.5  سم
        الوزن الإجمالي
        2,95  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        1,678  كلغ
        GTIN
        9 10693 95229 48 1
        الوزن الصافي
        1,272  كلغ

      • الكرتون الداخلي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الطول
        19  سم
        العرض
        11  سم
        الارتفاع
        11.5  سم
        الوزن الإجمالي
        0,32  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.161  كلغ
        GTIN
        6 10693 95229 48 2
        الوزن الصافي
        0,159  كلغ

      • الملحقات

        دليل البدء السريع
        نعم
        كبل USB
        نعم
        أغطية للأذنين
        3 أحجام

      • الراحة

        إدارة المكالمات
        • الرد/إنهاء المكالمة
        • مكالمة قيد الانتظار
        • رفض المكالمة
        • التنقّل بين مكالمتين

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت تشغيل الموسيقى
        3+9  س
        مدّة الانتظار
        50 ساعة
        مدّة التحدث
        2,5 ساعات
        قابلة للشحن
        نعم

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        نوع المغناطيس
        NdFeB
        المقاومة
        16 أوم
        قطر السماعة
        6 ملم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند