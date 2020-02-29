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Fidelio

سماعات رأس سلكية X3 مثبّتة على الأذن، جزء خلفي مفتوح

X3/00
التصنيف الإجمالي / 5
  • صالة للحفلات الموسيقية في أذنيك صالة للحفلات الموسيقية في أذنيك صالة للحفلات الموسيقية في أذنيك
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    Fidelio سماعات رأس سلكية X3 مثبّتة على الأذن، جزء خلفي مفتوح

    X3/00
    التصنيف الإجمالي / 5

    صالة للحفلات الموسيقية في أذنيك

    بدءًا من صوت نفس المغنّي ووصولاً إلى صوت الأصابع على لوحة الأصابع، تجمع سماعات الرأس هذه المفتوحة من الجهة الخلفية والمصممة لهواة الصوت بين راحة الوزن الخفيف وموالفة الصوت الأصلي. اكتشف طبقات جديدة من الشفافية والتفاصيل في كل مرة ترتديها. إكتشف كلّ المميزات

    Fidelio سماعات رأس سلكية X3 مثبّتة على الأذن، جزء خلفي مفتوح

    صالة للحفلات الموسيقية في أذنيك

    بدءًا من صوت نفس المغنّي ووصولاً إلى صوت الأصابع على لوحة الأصابع، تجمع سماعات الرأس هذه المفتوحة من الجهة الخلفية والمصممة لهواة الصوت بين راحة الوزن الخفيف وموالفة الصوت الأصلي. اكتشف طبقات جديدة من الشفافية والتفاصيل في كل مرة ترتديها. إكتشف كلّ المميزات

    صالة للحفلات الموسيقية في أذنيك

    بدءًا من صوت نفس المغنّي ووصولاً إلى صوت الأصابع على لوحة الأصابع، تجمع سماعات الرأس هذه المفتوحة من الجهة الخلفية والمصممة لهواة الصوت بين راحة الوزن الخفيف وموالفة الصوت الأصلي. اكتشف طبقات جديدة من الشفافية والتفاصيل في كل مرة ترتديها. إكتشف كلّ المميزات

    Fidelio سماعات رأس سلكية X3 مثبّتة على الأذن، جزء خلفي مفتوح

    صالة للحفلات الموسيقية في أذنيك

    بدءًا من صوت نفس المغنّي ووصولاً إلى صوت الأصابع على لوحة الأصابع، تجمع سماعات الرأس هذه المفتوحة من الجهة الخلفية والمصممة لهواة الصوت بين راحة الوزن الخفيف وموالفة الصوت الأصلي. اكتشف طبقات جديدة من الشفافية والتفاصيل في كل مرة ترتديها. إكتشف كلّ المميزات

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      صالة للحفلات الموسيقية في أذنيك

      مصممة لهواة الصوت

      • منصة صوت واسعة وطبيعية
      • راحة الوزن الخفيف
      • تشطيبات فاخرة من الجلد/المعدن
      • كبل قابل للفصل طول 3 م
      مصممة لتوفير أداء استثنائي

      مصممة لتوفير أداء استثنائي

      تضمّ سماعات الرأس Fidelio X3 من Philips أغطية أذن مؤلفة من طبقتين تساعد على تخفيف الرنين والاهتزاز. وتم تصميم المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم لإمالتها بزاوية 15 درجة، فتلائم بذلك شكل أذنك الطبيعي للحصول على دقة مثالية على الترددات العالية. والنتيجة؟ أداء مثالي وتفاصيل رائعة.

      دَع الشغف يتملكك. تصميم متميّز

      دَع الشغف يتملكك. تصميم متميّز

      لم يتم تصميم سماعات الرأس المثبّتة على الأذن هذه لإصدار صوت مذهل فحسب، فهي مريحة للغاية أيضًا. تتميّز الجهة الداخلية لعصبة الرأس بنعومتها وخفة وزنها، ويمكن ضبطها لتناسب الرأس بشكل مثالي. أما الجهة الخارجية لعصبة الرأس فتضيف وزنًا مثبّتًا. بالإضافة إلى ذلك، إن التصميم المريح لبطانات غطاءَي الأذنين الخفيفة جدًا ومن الاسفنج الذي يحفظ الشكل يمنحك ثباتًا محكمًا. مثالية لجلسات الاستماع الطويلة.

      تصميم مفتوح من الجهة الخلفية. منصة صوت واسعة وطبيعية.

      تصميم مفتوح من الجهة الخلفية. منصة صوت واسعة وطبيعية.

      تتم تغطية غطاءَي الأذنين المفتوحيَن من الجهة الخلفية بقماش Kvadrat الخاص بمكبرات الصوت الذي يتيح اختراق الصوت. بالتالي، يتمكّن الهواء من الانتقال بحرية عبر القماش الذي يزيل تكدّس ضغط الهواء خلف الغشاء ويصدر صوتًا غامرًا وواسعًا.

      فن التوازن. مشغّلات معدّلة بشكل رائع حجم 50 مم

      فن التوازن. مشغّلات معدّلة بشكل رائع حجم 50 مم

      تضم مشغّلات الصوت المصنوعة من النيوديميوم حجم 50 مم أغشيةً مؤلفة من عدة طبقات من البوليمر ومليئة بجل مرطب. يتميّز كل غشاء بالمرونة والسلاسة، لتوفير صوتٍ متوازن. أما الجهير فمؤثر من دون أن يكون طاغيًا، وترددات المدى المتوسط كاملة وسلسة، والترددات العالية دقيقة بشكل رائع.

      صوت عالي الدقة. استمع إلى أدق التفاصيل

      صوت عالي الدقة. استمع إلى أدق التفاصيل

      تتميّز سماعات الرأس هذه بصوت عالي الجودة فتسمح لك أن تشعر بالتأثير الكامل لكل نوتة موسيقية، بغض النظر عن الموسيقى التي تحبها، بدءًا من أصوات البيانو الرنانة ووصولاً إلى موسيقى الروك المدوّية. عندما تتصل بمصدر صوت عالي الجودة، ستتمكّن من الاستفادة بالكامل من عدم خسارة الصوت الذي يتم تسجيله على معدل عينة أعلى من الأقراص المضغوطة، لأداء مذهل وينبض بالحياة.

      قماش Kvadrat يتيح اختراق الصوت

      قماش Kvadrat يتيح اختراق الصوت

      تتميّز سماعات الرأس المثبّتة على الأذن والفاخرة بتصميم بسيط وأنيق، فتشكل ترقية رائعة للطراز السابق: سماعات الرأس الأسطورية Fidelio X2. ويبدو أنّ كسوة الإطار المعدني اللامعة والداكنة تطفو فوق قماش Kvadrat المتين والأسود الذي يغطي غطاءَي الأذنين.

      جلد Muirhead فاخر. متوفر بطريقة مسؤولة

      جلد Muirhead فاخر. متوفر بطريقة مسؤولة

      يتم استصدار جلد Muirhead الأسود الإسكتلندي الذي يغطي جهتَي عصبة الرأس الداخلية والخارجية بطريقة مستدامة وأخلاقية. ويتميّز هذا الجلد العالي الأداء بنعومته الفائقة وتركيبته غير الملساء، لإضفاء لمسة متطورة على سماعات الرأس.

      صوت أصلي من أي مصدر

      انغمس في ألبوماتك المفضّلة واستمع إليها بالطريقة التي تحبها. يشتمل الكبل المضمّن على محوّل مقبس من 6,3 مم إلى 3,5 مم، للاستماع إلى الموسيقى على جهازك الذكي والتجهيزات المركّبة في منزلك أيضًا.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        المقاومة
        30 أوم
        قطر السماعة
        50 مم
        الحساسية
        98 ديسيبل على 1 مللي واط
        نطاق التردد
        5 - 40000 هرتز
        طاقة الإدخال القصوى
        100 ملي واط
        التشويش (THD)
        <0,1‏% نسبة التشوه التوافقي الكلي (THD)
        صوت عالي الدقة
        نعم
        نظام الصوت
        مفتوح
        نوع المشغل
        ديناميكي

      • إمكانية الاتصال

        سلك قابل للفك
        نعم
        مأخذ سماعات الرأس
        3.5 مم

      • التصميم

        اللون
        أسود
        طريقة الارتداء
        سماعة مثبتة على الرأس

      • الملحقات

        كبل الصوت
        كبل استيريو حجم 3,5 مم، الطول = 3 أمتار
        OFC (كبل خالٍ من الأكسجين)
        نعم
        المحوّلات المضمّنة
        مقبس المحوّل حجم 3,5-6,3 مم
        غير ذلك
        • 2,5- 3,5 مم، كبل TRRS، الطول = 3 م
        • مشبك واحد لإدارة الكبلات

      • الكرتون الخارجي

        GTIN
        ‪1 48 95229 10278 8
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        2
        الوزن الإجمالي
        3,18  كلغ
        الارتفاع
        31  سم
        الطول
        26.5  سم
        الوزن الصافي
        0.864  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        2,316  كلغ
        العرض
        25.5  سم

      • أبعاد العلبة

        EAN
        ‎48 95229 10278 1
        العمق
        12  سم
        الوزن الإجمالي
        1,348  كلغ
        الارتفاع
        28.5  سم
        الوزن الصافي
        0.432  كلغ
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        صندوق
        وزن العلبة فارغة
        0,916  كلغ
        طريقة العرض على الرف
        تعليق
        العرض
        24  سم

      • أبعاد المنتج

        العمق
        11  سم
        الارتفاع
        22  سم
        الوزن
        0,307  كلغ
        العرض
        19.5  سم

      • UPC

        UPC
        8‎ 40063 20130 9

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