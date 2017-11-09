X9002/05
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يقرأ المستشعر الذكي كثافة الشعر 500 مرة في الثانية ويتكيف تلقائيًا مع قوة القص لتوفير حلاقة سهلة ولطيفة، حتى مع اللحى الكثيفة.
عدّل روتين الحلاقة وفقًا لاحتياجاتك. تتميز آلة الحلاقة هذه بأنها مقاومة للماء بنسبة 100% لتسمح لك بالحلاقة الجافة أو الرطبة المنعشة حسب راحتك. يمكنك الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة حتى في أثناء الاستحمام.
نظّف آلة الحلاقة الكهربائية بلمسة زر. ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة وغسله بالمياه.
نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنتاج المنتج. ونحن نطمح إلى الحد من النفايات وخفض عدد محولات USB التي نوفرها في السوق. إذا كنت بحاجة إلى محول، تتوفر وحدة إمداد مناسبة عبر: www.philips.com/support
جميع آلات الحلاقة i9000 لدينا مصنوعة من مكونات عالية الجودة تدوم طويلاً وتأتي مغلفة بمواد قابلة لإعادة التدوير، كما يتم إنتاج شفراتنا في مصنع يستخدم الطاقة المتجددة بنسبة 100%.
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