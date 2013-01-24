فريق مركز خدمة العملاء لدينا متاح لمساعدتك. قد يتم تعديل ساعات العمل، أو قد تسمع بعض الضوضاء الإضافية في الخلفية أثناء المكالمة. يعمل الموظفون من المنزل لضمان صحتهم وسلامتهم.
تتوفر خيار ات المساعدة الذاتية هنا على مدار 24/7
فريق مركز خدمة العملاء لدينا متاح لمساعدتك. قد يتم تعديل ساعات العمل، أو قد تسمع بعض الضوضاء الإضافية في الخلفية أثناء المكالمة. يعمل الموظفون من المنزل لضمان صحتهم وسلامتهم.
تتوفر خيار ات المساعدة الذاتية هنا على مدار 24/7
نظرًا لإجراءات الوقاية من الحكومات المحلية، يتم إغلاق العديد من مراكز الخدمة والإصلاح المحلية لدينا مؤقتًا أو تعمل لساعات مخفضة.يرجى العلم أن مراكز الخدمة العاملة تتخذ احتياطات صحية إضافية. قد يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً من المتوقع لإعادة المنتج إليك، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا لإبقائك على اطلاع.
يتم إغلاق مراكز الخدمة في بعض البلدان مؤقتًا أو تعمل بقدرة محدودة. ننصحك بالاتصال بمركز الخدمة المحلي قبل زيارتك. اعثر على إجابات إضافية في الأسئلة الشائعة الخاصة على موقعنا.
التدابير التي نتخذها هي لصحة وسلامة الجميع. هذه هي أولويتنا الرئيسية. نحن نقدر تفهمك خلال هذا الوضع غير المسبوق.