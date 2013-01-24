يُخطر إشعار السحب (في الولايات المتحدة فقط)/إخطار السلامة الميداني في مجال العمل (السلامة الميداني العالمية) العملاء والمستخدمين بالتأثيرات المحتملة في صحة المريض والاستخدام السريري المتعلق بهذه المشكلة. تتضمن المخاطر الصحية المحتملة التعرّض لفوم خفض الصوت المتحلل، على سبيل المثال: بسبب أساليب التنظيف الغير معتمدة مثل الأوزون، والتعرض للانبعاثات الكيميائية من مادة الفوم. قد تسهم كذلك البيئات العالية الرطوبة والمرتفعة الحرارة في تحلل الفوم في مناطق محددة.

تتابع Philips مراجعة التقارير المتعلقة بمشكلات السلامة المحتملة من خلال الأنشطة الرقابية في فترة ما بعد البيع على النحو المنصوص عليه في اللوائح والقوانين الخاصة بالجهاز الطبي في الأسواق التي نعمل فيها.

في حال التعرّض لفوم متحلل:

تتضمن المخاطر المحتملة للتعرّض للفوم المتحلل ما يلي: التهيج (بالبشرة والعين والجهاز التنفسي) والاستجابة الالتهابية والصداع والربو وآثارًا جانبية ضارة على الأعضاء الأخرى (مثل الكليتين والكبد) وآثارًا سامة مسرطنة.

حتى الآن، تلقت Philips Respironics العديد من الشكاوى حول وجود مخلفات/جسيمات سوداء داخل دائرة مسار الهواء (تمتد من منفذ الجهاز والمرطّب والأنبوب والقناع). كما تلقت Philips تقارير بشأن الإصابة بصداع وتهيج في الجزء العلوي من المجرى الهوائي وسعال وضغط على الصدر والتهاب الجيوب الأنفية.

في حال التعرض للانبعاثات الكيميائية: