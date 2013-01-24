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تلفزيون احترافي

65HFL6114U/12
التصنيف الإجمالي / 5
  • إمكانية اتصال أذكى إمكانية اتصال أذكى إمكانية اتصال أذكى
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    تلفزيون احترافي

    65HFL6114U/12
    التصنيف الإجمالي / 5

    إمكانية اتصال أذكى

    تم تصميم MediaSuite ليناسب أسلوب الحياة السريع الوتيرة؛ فهو يتميّز بإمكانية اتصال متقدّمة وإعدادات تكوين متعددة. يجعل Chromecast المضمّن عملية البث سريعة وسهلة، فيما يطلق كل من Android™‎ ومتجر Google Play إمكانيات لا تحصى. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    تم تصميم MediaSuite ليناسب أسلوب الحياة السريع الوتيرة؛ فهو يتميّز بإمكانية اتصال متقدّمة وإعدادات تكوين متعددة. يجعل Chromecast المضمّن عملية البث سريعة وسهلة، فيما يطلق كل من Android™‎ ومتجر Google Play إمكانيات لا تحصى. إكتشف كلّ المميزات

    إمكانية اتصال أذكى

    تم تصميم MediaSuite ليناسب أسلوب الحياة السريع الوتيرة؛ فهو يتميّز بإمكانية اتصال متقدّمة وإعدادات تكوين متعددة. يجعل Chromecast المضمّن عملية البث سريعة وسهلة، فيما يطلق كل من Android™‎ ومتجر Google Play إمكانيات لا تحصى. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    تلفزيون احترافي

    إمكانية اتصال أذكى

    تم تصميم MediaSuite ليناسب أسلوب الحياة السريع الوتيرة؛ فهو يتميّز بإمكانية اتصال متقدّمة وإعدادات تكوين متعددة. يجعل Chromecast المضمّن عملية البث سريعة وسهلة، فيما يطلق كل من Android™‎ ومتجر Google Play إمكانيات لا تحصى. إكتشف كلّ المميزات

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      إمكانية اتصال أذكى

      بفضل Chromecast المضمّن وNetflix

      • 65 بوصة، MediaSuite
      • مشغّل بواسطة Android™‎

      تقدّم لك تحديثات Android آخر الوظائف

      تتميّز أجهزة تلفزيون Philips الاحترافية والمشغّلة بواسطة Android بسرعتها وتعددية استخدامها وسهولة التنقل فيها. وقد تم تحسينها لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. أما التحديثات التلقائية فتضمن الحفاظ على التطبيقات قيد التحديث.

      Chromecast™‎ مضمّن لمشاركة المحتوى بسهولة

      تمكّن من إرسال الأفلام والعروض التقديمية والمزيد غيرها لاسلكيًا وبشكل فوري وآمن، من الأجهزة الذكية (الهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي) بدقة تصل إلى 4K. يتميّز Chromecast بسعر مقبول، ولا يتطلّب جهازًا إضافيًا وهو آمن للاستخدام المهني. يكفي أن يضغط المستخدمون على رمز Chromecast على جهازهم الذكي لبدء بث المحتوى من آلاف التطبيقات الممكّنة لاستخدام ميزة الإرسال، وسيتحوّل جهازهم الذكي إلى جهاز التحكّم عن بُعد.

      الوصول إلى متجر Google Play للتطبيقات والوسائط

      استمتع بإمكانية وصول كامل إلى متجر Google Play بأكمله، لإضافة التطبيقات والألعاب والموسيقى والأفلام والمزيد غيرها بسهولة تامة إلى شاشة Philips الاحترافية. كذلك، تتم إضافة أدوات أعمال جديدة وخيارات ترفيه إضافية إلى الكتالوج بشكل يومي، لضمان إمكانية الوصول الدائمة إلى أحدث الصيحات العالمية.

      واجهة مستخدم قابلة للتخصيص، لشعارات وألوان مخصصة

      يوفر لك MediaSuite من Philips واجهة مستخدم (UI) واضحة ويسهل التنقل فيها، ويمكن تخصيصها عبر إضافة علامتك التجارية الخاصة. أضِف شعارك وألوانك الخاصة بسهولة إلى شريط البحث لإبراز علامتك التجارية بصورة إضافية.

      تقدّم لك التحليلات المضمّنة احصائيات حول الاستخدام

      بدءًا من سلاسل الفنادق ووصولاً إلى الحانات التي تعرض مباريات رياضية، يمكنك مراقبة كيفية استخدام كل تلفزيون MediaSuite من Philips المشغّل بواسطة Android ضمن مجموعتك. اطّلع على وتيرة مشاهدة قنوات معيّنة، واختبر فعالية إعلاناتك، واحصل على المعلومات اللازمة لإدارة التكاليف بفعالية مع إمكانية وصول سهل إلى بيانات وقت المشاهدة. ابدأ استطلاعات رأي حول رضى العملاء بشكل فوري، للحصول على ملاحظات قيّمة من النزلاء على الفور.

      قم بتثبيت التطبيقات وإدارتها عن بُعد مع AppControl

      تحكّم بالتطبيقات المثبتة على أجهزة التلفزيون الاحترافية من Philips بشكل كامل ومركزي. يسمح لك AppControl بتثبيت التطبيقات وحذفها وإدارتها على أجهزة تلفزيون محددة أو على الشبكة بأكملها، لتتمكّن من تزويد النزلاء والعملاء بتجارب مخصصة، بغض النظر عن عدد أجهزة التلفزيون التي تديرها.

      التشغيل والمراقبة والصيانة عبر CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN أو التردد اللاسلكي). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل تحديث البرامج والإعدادات، ومراقبة حالة الشاشات. سواء أكنت تتحكّم بتلفزيون واحد أم أكثر، تسهّل ميزة CMND & Control إدارة مجموعة الشاشات.

      قدّم تجارب مخصصة مع CMND & Check-in

      رحّب بالزائرين. تتيح لك ميزة CMND & Check-in استخدام المعلومات الفردية مثل الاسم واللغة المنطوقة لإنشاء تجربة مخصصة، سواء أكنت تضيف لمسات خاصة لنزلاء الفندق أم تبسّط عملية الدفع أم تقدّم حزم قنوات متعددة.

      Netflix مضمّن مع زر مخصص في جهاز التحكّم عن بُعد

      تسمح لك إمكانية الوصول المضمّنة إلى Netflix بمشاهدة آخر الأفلام والبرامج من حسابك بشكل أسهل وأسرع وأكثر ملاءمة. ما من حاجة إلى أي مشغلات خارجية أو تلفزيون القمر الصناعي، ما يساعد في الحفاظ على تكاليف التشغيل منخفضة وعمليات التركيب مرتّبة، مع الحفاظ على شكل عصري في مؤسستك. بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك زر Netflix المخصص على جهاز التحكّم عن بُعد بوصول فوري إلى الخدمة لإمكانية استخدام فعالة. تنطبق الشروط والأحكام على عملية تنشيط Netflix.

      تحكّم أسرع وأذكى بفضل Google Assistant™‎

      يأتي جهاز التحكّم عن بُعد الاختياري (22AV2025B/00) ممكنًا لاستخدام Google Assistant™‎، ما يمنحك تحكّمًا صوتيًا وإجابات أسرع. افتح YouTube، وارفع مستوى الصوت، وشغّل الأغاني المفضّلة لديك، واحصل على كل المعلومات التي تحتاج إليها، مثل التحديثات المتعلّقة بالأحوال الجوية، والأمور التي يمكنك القيام بها، وحتى الترجمات المنطوقة على الفور. استمتع بإمكانيات لا تحصى مع Google Assistant™‎.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        164  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        65  بوصة
        دقة اللوحة
        3840x2160p
        السطوع
        350  cd/m²

      • الصوت

        قوة إخراج الصوت
        20 (2x10)  واط
        مكبرات الصوت
        • 2.0
        • توجيه الصوت نحو الأسفل
        خرج مكبر الصوت في الحمام
        1,5 واط أحادي، 8 أوم
        ميزات الصوت
        • DTS-HD
        • متوافق مع Dolby Atmos
        • Dolby MS12D
        • AC-4
        • صوت DTS استوديو

      • التصميم

        اللون
        فضي

      • تلفزيون Android

        حجم الذاكرة (Flash)
        16 غيغابايت*
        نظام التشغيل
        Android TV™ 9 (Pie)‎
        تطبيقات مثبتة مسبقًا
        • *Netflix
        • YouTube
        • متجر Google Play*
        • Google Play Music
        • Google Play Movies
        • Google Play Games

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC UHD ‏(ما يصل إلى 2160p60)
        تلفزيون تناظري
        PAL
        تشغيل IP (بروتوكول الإنترنت)
        • البث المتعدد
        • الإرسال الموحّد
        • HLS
        • قنوات تطبيقات البث المستقل عبر الإنترنت

      • اتصال لاسلكي

        شبكة محلية لاسلكية
        • 802.11‎ ac
        • Wifi-Direct

      • جهة الاتصال

        فتحة الواجهة المشتركة
        CI+ 1.3.2
        USB1
        USB 3.0
        خرج سماعة الرأس
        مقبس صغير
        HDMI1
        HDMI 2.0 مع HDCP 2.2

      • اتصال من الجزء السفلي

        الطاقة الخارجية
        12 فولت، 1,5 أمبير كحد أقصى
        إيثرنت (شبكة اتصال محلية)
        RJ-45
        هوائي
        IEC-75
        خرج مكبر الصوت في الحمام
        مقبس صغير
        تحكم خارجي
        RJ-48
        USB2
        USB 2.0
        HDMI3
        HDMI 2.0 مع HDCP 2.2
        HDMI2
        HDMI 2.0 مع HDCP 2.2

      • تحسين الاتصال

        HDMI
        • ARC (كل المنافذ)
        • تحديد الإدخال التلقائي
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التحكم بالعبور عن بعد
        • التحكم بصوت النظام
        RJ48
        • الأشعة تحت الحمراء-إدخال/إخراج
        • واجهة Xpress التسلسلية

      • ميزات الضيافة

        المشاركة
        • Chromecast Ultra مضمّن
        • مشاركة آمنة
        • مشاركة تتم إدارتها عبر الشبكة
        العلامة المتوفرة لديك
        • شاشة رئيسية قابلة للتخصيص
        • تطبيق ترحيبي قابل للتخصيص
        • اسم الموقع (معرّف Geonames)
        • CMND&Create
        • لوحة معلومات مخصصة (HTML&APK)
        الراحة
        • Google Assistant*
        • تسجيل الدخول إلى حساب Google
        • توقّع الأحوال الجوية
        • أكثر من 40 لغة قائمة معتمدة
        • الساعة في وضع إيقاف التشغيل
        • تلفزيون بحسب الفئة
        • منبّه التنشيط
        • مؤقت السكون
        CMND&Control
        • محرر القنوات بدون اتصال
        • محرر الإعدادات بدون اتصال
        • إدارة عن بعد عبر IP/RF
        • إدارة مجموعة أجهزة التلفزيون
        • تحديثات محلية عبر USB
        • النسخ الأولي الفوري
        CMND&Check-In
        • اسم النزيل
        • لغة المستخدم
        • الرسائل
        • عرض الفاتورة على التلفزيون
        • تسجيل خروج سريع
        جهاز تحكم عن بُعد
        • الكشف عن انخفاض شحن البطارية
        • قفل باب حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد
        • زر لإظهار الساعة يضيء في الظلام
        التحكم
        • AppControl
        • تحكّم أصلي بتلفزيون Android عبر JEDI
        • JSON API للتحكم بالتلفزيون-JAPIT
        • بروتوكول Serial Xpress
        • Crestron Connected
        • وحدة تحكم
        DRM التفاعلي
        • VSecure
        • Playready Smoothstreaming
        • Securemedia
        التحكم بالطاقة
        • وضع البدء السريع
        • تشغيل تلقائي
        • إيقاف تشغيل تلقائي
        توليد الدخل
        MyChoice
        وضع الفندق
        • التحكّم بالإعدادات عند التشغيل
        • الحدّ من مستوى الصوت
        • قفل قائمة التثبيت
        • قفل القائمة
        • قفل التحكم بوحدة التحكم
        • وضع السجن

      • ميزات الرعاية الصحية

        التحكم
        • أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
        • متوافق مع نظام الاتصال بالممرضة/الممرض
        الراحة
        • التحدّث إلى الطفل
        • كتم صوت مكبر الصوت الرئيسي المستقل
        أمان
        • عزل مزدوج مستوى II
        • مؤخر للحريق

      • الوسائط المتعددة

        ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
        • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • الحاويات: AVI وMKV
        • VP9
        تنسيقات الترجمة المعتمدة
        • SRT
        • SMI
        • TXT
        تنسيقات الموسيقى المعتمدة
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات الصور المعتمدة
        • JPG
        • PNG
        • BMP
        • GIF

      • دقة الشاشة المعتمدة

        HDMI 1/2
        ما يصل إلى 3840x2160p على 60 هرتز
        HDMI 3
        ما يصل إلى 3840x2160p على 30 هرتز
        موالف
        • غير ذلك: دقة تصل إلى 1920x1080p على تردد 60 هرتز
        • T2 HEVC: دقة تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        USB‏، LAN
        • HEVC: دقة تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • غير ذلك: دقة تصل إلى 1920x1080p على تردد 60 هرتز

      • الملحقات

        مضمنة
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • جهاز تحكّم عن بُعد 22AV1905B/00
        • بطاريتان AAA
        • سلك الطاقة
        • كتيّب الضمان
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        اختياري
        • جهاز تحكّم عن بُعد مع صوت 22AV2025B/00
        • جهاز تحكّم عن بُعد مع أرقام 22AV2005B/00
        • جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام 22AV1601B/12
        • جهاز تحكّم عن بُعد 22AV1604B/12 مخصّص لأماكن الرعاية الصحية
        • ساعة خارجية 22AV1860A/12
        • موديم كبلي 22AV1970A بمعيار DOCSIS
        • إعداد جهاز التحكّم عن بُعد 22AV9574A/12

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 220-240 فولط؛ 50-60 هرتز
        فئة ملصق الطاقة
        A+
        قوة ملصق الطاقة الأوروبي
        104  واط
        استهلاك الطاقة السنوي
        152  كيلوواط/الساعة
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,3 واط
        ميزات توفير الطاقة
        وضع Eco
        درجة الحرارة المحيطة
        من 0 إلى 40 درجة مئوية

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        1459  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        841  ملليمترًا
        تعيين العمق
        64/86  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1459  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        841  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        267  ملليمترًا
        وزن المنتج
        25.8  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        29.5  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        • M6
        • 400 x‏ 200 ملم

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • كتيّب الضمان
      • سلك الطاقة
      • حامل التثبيت على الطاولة

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          • يستند توفّر Google Assistant إلى البلد وإعدادات اللغة. بهدف استخدام Google Assistant، يجب استخدام جهاز تحكّم عن بُعد اختياري مع ميزة الصوت.
          • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
          • لا تضمن Philips توفر التطبيقات أو استمرار عملها بالشكل الصحيح.
          • قد تكون مساحة الذاكرة المتوفرة الفعلية أقل، نظرًا إلى تكوين الجهاز المسبق
          • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
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