ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss.
إن AirFloss هي طريقة سهلة للبدء بالتنظيف بين الأسنان للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم باستخدام الخيط باستمرار. يمكن استخدام AirFloss مع غسول الفم أو المياه وتتميّز بتقنية فريدة تعتمد على القطيرات والهواء للمساعدة على إزالة اللُويحة السنية في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss.
إن AirFloss هي طريقة سهلة للبدء بالتنظيف بين الأسنان للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم باستخدام الخيط باستمرار. يمكن استخدام AirFloss مع غسول الفم أو المياه وتتميّز بتقنية فريدة تعتمد على القطيرات والهواء للمساعدة على إزالة اللُويحة السنية في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إكتشف كلّ المميزات
ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss.
إن AirFloss هي طريقة سهلة للبدء بالتنظيف بين الأسنان للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم باستخدام الخيط باستمرار. يمكن استخدام AirFloss مع غسول الفم أو المياه وتتميّز بتقنية فريدة تعتمد على القطيرات والهواء للمساعدة على إزالة اللُويحة السنية في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ألا تنظف أسنانك بالخيط؟ إذًا ابدأ بتنظيفها باستخدام AirFloss.
إن AirFloss هي طريقة سهلة للبدء بالتنظيف بين الأسنان للأشخاص الذين لا ينظفون أسنانهم باستخدام الخيط باستمرار. يمكن استخدام AirFloss مع غسول الفم أو المياه وتتميّز بتقنية فريدة تعتمد على القطيرات والهواء للمساعدة على إزالة اللُويحة السنية في المناطق التي يصعب الوصول إليها. إكتشف كلّ المميزات
إن التنظيف ما بين الأسنان مهم جدًا لصحة الفم بشكل عام. وتُعتبر AirFloss طريقة سهلة للتنظيف بعمق بين الأسنان، ممّا يساعد على تشكيل عادة صحية. بعد ثلاثة أشهر من استخدام AirFloss، يستمر 96% من منظفي الأسنان بالخيط باستخدام AirFloss أربع أيام أو أكثر في الأسبوع.
بفضل AirFloss، أصبح تنظيف فمك بالكامل يحتاج إلى 30 ثانية فقط. ما عليك سوى الضغط على الزر مرة واحدة لانفجار فردي ، ثم تحريك الفرشاة وتكرار الخطوات. لاستخدام ميزة الانفجار التلقائي الجديدة، استمر بالضغط على الزر وحرّك الرأس التوجيهي من مساحة فارغة إلى أخرى. وسيحدث الانفجار كل ثانية.
أثبتت الاختبارات السريرية أن Sonicare AirFloss قادرة على تحسين صحة اللثة بأسبوعين فقط.
املأ الخزان الموجود على المقبض إمّا بواسطة غسول الفم أو الماء من أجل نظافة منعشة، ثم وجّه واضغط على الزر. يحوي الخزان كمية من الماء تكفي للاستخدام مرتين.
من شأن الفتحة الضيقة ذات الزوايا ورأس التوجيه تسهيل العثور على الموضع المناسب. مرّر الفرشاة على طول سطح الأسنان بالقرب من خط اللثة فحسب، إلى أن يستقر الرأس في الأخدود الذي يفصل الأسنان عن بعضها.
بتفجير اللُويحة السنية التي يعجز عنها تنظيف الأسنان العادي وللتخلص منها برفق، تساعد Sonicare AirFloss على تجنب تشكّل التسوّس في الفراغات بين الأسنان.
صُمّمت AirFloss ليتم استخدامها بسهولة في المساحات الضيقة، وذلك بفضل مقبضها المريح والملائم والمانع للانزلاق.
سهولة الاستعمال
المواصفات التقنية
الطاقة
الخدمة
العناصر المرفقة
أداء التنظيف
مواصفات التصميم