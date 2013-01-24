مصممة ليتم استخدامها بسهولة

تتميّز آلة 4.0‎ R، بدرج منخفض، ما يسمح للمستخدمين الذين يشكون من صعوبة في الحركة باستخدامها. بالإضافة إلى ذلك، فهي تضمّ ميزات لتوفير مستوى أفضل من الراحة، كما تسمح الوضعية المائلة في آلات 4.0‎ R لكل المستخدمين باستخدامها بشكل مريح، بغض النظر عن قدراتهم الجسدية.