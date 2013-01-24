المقاومة متساوية للذراعين والساقين

تقدّم آلة صعود الدرج الرياضية هذه مقاومة متساوية، ما يسمح للذراع أو الساق الأقوى بالمساعدة في تمرين الذراع أو الساق الأخرى. وتُعتبر المقاومة المتساوية مفيدة لمجموعة متنوعة من المستخدمين، بما في ذلك الأشخاص الذين يتمتّعون بنطاق حركة أكبر أو الذين يشكون من اختلال في التوازن بين الذراعين أو الساقين اليسرى واليمنى.