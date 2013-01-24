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ReActiv آلة صعود الدرج الرياضية بوضعية ممدّدة

PTE4000CS/37
التصنيف الإجمالي / 5
  • أثر منخفض لكل المستخدمين أثر منخفض لكل المستخدمين أثر منخفض لكل المستخدمين
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    ReActiv آلة صعود الدرج الرياضية بوضعية ممدّدة

    PTE4000CS/37

    أثر منخفض لكل المستخدمين

    تمكّنك آلة ReActiv 4.0 S من إجراء تمارين مخصصة للجزء العلوي فقط والجزء السفلي فقط، ولكامل الجسم أيضًا في وضعية شبه ممدّدة. وتُعدّ المقاومة الخطية مفيدة بشكل خاص للمستخدمين الذين يودّون تحسين القوة والتوازن في الذراعين والساقين.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReActiv آلة صعود الدرج الرياضية بوضعية ممدّدة

    أثر منخفض لكل المستخدمين

    تمكّنك آلة ReActiv 4.0 S من إجراء تمارين مخصصة للجزء العلوي فقط والجزء السفلي فقط، ولكامل الجسم أيضًا في وضعية شبه ممدّدة. وتُعدّ المقاومة الخطية مفيدة بشكل خاص للمستخدمين الذين يودّون تحسين القوة والتوازن في الذراعين والساقين.

    أثر منخفض لكل المستخدمين

    تمكّنك آلة ReActiv 4.0 S من إجراء تمارين مخصصة للجزء العلوي فقط والجزء السفلي فقط، ولكامل الجسم أيضًا في وضعية شبه ممدّدة. وتُعدّ المقاومة الخطية مفيدة بشكل خاص للمستخدمين الذين يودّون تحسين القوة والتوازن في الذراعين والساقين.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReActiv آلة صعود الدرج الرياضية بوضعية ممدّدة

    أثر منخفض لكل المستخدمين

    تمكّنك آلة ReActiv 4.0 S من إجراء تمارين مخصصة للجزء العلوي فقط والجزء السفلي فقط، ولكامل الجسم أيضًا في وضعية شبه ممدّدة. وتُعدّ المقاومة الخطية مفيدة بشكل خاص للمستخدمين الذين يودّون تحسين القوة والتوازن في الذراعين والساقين.

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    مراجعة كل reactiv

      أثر منخفض لكل المستخدمين

      تمرين للجزء العلوي أو السفلي، ولكامل الجسم

      حافظ على معدل ضربات قلبك المطلوب

      حافظ على معدل ضربات قلبك المطلوب

      تتوفر برمجة مستندة إلى معدل ضربات القلب بلمسة زر. يمكن للأطباء السريريين تعيين نطاق معدل ضربات القلب المستهدف للمرضى، ويضبط البرنامج المقاومة وفقًا لذلك للبقاء ضمن النطاق المحدد. وتقدّم مجموعة من البرامج المعدّة مسبقًا للمستخدمين خيارات متعددة لنوع التمرين الذي يرغبون فيه.

      يتراوح نطاق الخطوة بين بوصة واحدة و12,5 بوصات

      يتراوح نطاق الخطوة بين بوصة واحدة و12,5 بوصات

      يتراوح عمق الخطوة بين بوصة واحدة و12,5 بوصات، ما يسمح بإجراء خطوة أقل عمقًا بالإضافة إلى خطوات عميقة أيضًا. ويتميّز نطاق عمق الخطوة بأنه متساوٍ ومتبادل بين قدم وأخرى.

      ضبط المقبضين إلى الأمام وإلى الخلف

      ضبط المقبضين إلى الأمام وإلى الخلف

      يمكن ضبط طول المقبضين الملائمين ليتوافقا مع مجموعة متنوّعة من المستخدمين. ويتم تثبيت وضعية المقبض بسهولة لممارسة التمارين المخصصة للساقين فقط، أو للذراعين فقط، أو لكامل الجسم.

      برنامج مستند إلى شدة التمارين باستخدام المكافئ الاستقلابي كمعيار قياسي

      تتميّز سلسلة ReActiv ببرنامج المكافئ الاستقلابي المبتكر الذي يعرض المكافئ الاستقلابي الخاص بك، ويساعدك أيضًا في الحفاظ على المكافئ الاستقلابي المطلوب عبر تعديلات المقاومة التلقائية. وتحدث تعديلات المقاومة وفقًا لإدخال الواط في الوقت الحقيقي الخاص بالمستخدم.

      المقاومة متساوية للذراعين والساقين

      تقدّم آلة صعود الدرج الرياضية هذه مقاومة متساوية، ما يسمح للذراع أو الساق الأقوى بالمساعدة في تمرين الذراع أو الساق الأخرى. وتُعتبر المقاومة المتساوية مفيدة لمجموعة متنوعة من المستخدمين، بما في ذلك الأشخاص الذين يتمتّعون بنطاق حركة أكبر أو الذين يشكون من اختلال في التوازن بين الذراعين أو الساقين اليسرى واليمنى.

      يمكن حتى للمستخدمين الذين لا يتمتعون باللياقة البدنية استخدام آلة ‎4.0 S

      تشكّل آلة ‎4.0 S خيارًا ممتازًا لبناء ثقة المستخدم وكفاءته عبر السماح للمستخدمين بممارسة التمارين بمستويات مختلفة من النشاط البدني. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ المقاومة المنخفضة عند بدء الاستخدام 5 واط فقط، ما يخفف الضغط على المفاصل ويؤدّي إلى تحفيز أفضل لتحقيق التعافي.

      تخفيف الضغط عن الجزء السفلي من الجسم على المقعد شبه الممدّد

      يتميّز التصميم شبه الممدّد بتعددية الاستخدامات، وهو يخفّف الضغط على الوركين والركبتين والكاحلين مع توفير تمارين رياضية صعبة في الوقت نفسه. ويلائم المقعد مستخدمين متعددين من كل الأعمار وبغض النظر عن صعوبة الحركة التي يشكون منها.

      جهاز استقبال مستند إلى Bluetooth ومتوافق مع أحزمة مراقبة معدل ضربات القلب

      تتضمّن سلسلة ReActiv واجهة مستخدم متطورة وتقنية Bluetooth. ويمكن تتبع معدل ضربات القلب في الوقت الحقيقي عبر Bluetooth بواسطة أحزمة الصدر لمراقبة معدل ضربات القلب.

      شاشة LED وتراكب واضح لتحسين تفاعل المستخدم

      تتميّز وحدة التحكّم LED الجديدة بشاشة مصفوفة نقطية سهلة القراءة، ونافذتَين في الأسفل، ونافذة واحدة للرسائل في الأعلى للقراءات. ويشمل ذلك السعرات الحرارية، والمسافة، والنبض، ومؤشرات متعددة وفقًا لتحديدات البرنامج الخاصة بالمستخدمين. ويمكن للمستخدمين رؤية كل المعلومات بلمحة سريعة. ويسمح التراكب بتشغيل سهل بفضل تباين الألوان السهل التحديد والأزرار السريعة للتبديل بين اللياقة البدنية، والمكافئ الاستقلابي، وبرامج معدل ضربات القلب، والمزيد غير ذلك.

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        الشهادات
        • CE الفئة SA
        • EN957
        • UL (الفئة التجارية)

      • طاقة التيار المتردد

        فولت
        • المحوّل (تيار مستمر 12 فولت/1,5 أمبير)
        • التيار المتردد 100-240 فولت

      • المكبح

        نوع
        نظام المقاومة المغناطيسية

      • الحد الأقصى لوزن المستخدم

        رطل
        396
        كلغ
        180

      • إمكانية الاتصال المطبّقة

        ANT+‎
        نعم
        Bluetooth ‏(FTMS)
        نعم

      • منفذ USB

        جاري الشحن
        لا

      • مجموعة الملحقات

        ذراع تدوير قابل للضبط
        اختياري

      • جهاز استقبال مضمّن لمعدل ضربات القلب

        نوع
        • ANT+‎
        • Bluetooth

      • CSAFE

        نعم
        -

      • المروحة

        نعم
        3 مستويات سرعة

      • نبض اليد

        نعم
        -

      • البرامج

        تتضمن
        • مخصص
        • مرتفَع
        • الضبط التلقائي بحسب معدل ضربات القلب
        • فاصل
        • دليل المستخدم
        • المكافئ الاستقلابي
        • هضبة
        • معدل ضربات القلب 65%
        • معدل ضربات القلب 80%
        • فاصل معدل ضربات القلب

      • المقاومة

        المستوى
        من 1 إلى 20

      • المقاومة عند البدء

        واط
        10

      • معدل التمرين

        واط
        من 10 إلى 750

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