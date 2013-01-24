البدء بسرعة 0,3 أميال في الساعة بزيادات دقيقة تبلغ 0,1 ميل في الساعة

إن الزيادات الصغيرة في السرعة تجعل آلة الركض هذه مثالية للمستخدمين من كل الأعمار، بالإضافة إلى المستخدمين الذين يسعون إلى التعافي من خلال الأنشطة البدنية. على عكس آلات الركض التجارية، توفر الزيادات الدقيقة والصغيرة في السرعة سلامة أفضل ومراقبة المشي بشكل أفضل تحت إشراف المتخصصين. تبلغ سرعة الحزام المنخفضة جدًا للمبتدئين 0,3 أميال في الساعة، وهي تلائم حتى المستخدمين الذين لا يتمتعون باللياقة البدنية.