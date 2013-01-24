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ReActiv الدراجة في الوضعية المستقيمة

PTE4000CU/37
التصنيف الإجمالي / 5
  • راحة تامة وأداء فائق في الوقت نفسه راحة تامة وأداء فائق في الوقت نفسه راحة تامة وأداء فائق في الوقت نفسه
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    ReActiv الدراجة في الوضعية المستقيمة

    PTE4000CU/37

    راحة تامة وأداء فائق في الوقت نفسه

    تعتبر آلة 4.0‎ U مثالية كونها ملائمة لقدرات الحركة المتعددة للمستخدمين، وتساعد المستخدمين في الوصول إلى القوة والتكييف المرغوبَين للجزء السفلي من الجسم. توفر هذه الدراجة أداءً سلسًا مع راحة معزّزة بفضل المقود والمقعد القابلَين للتعديل.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReActiv الدراجة في الوضعية المستقيمة

    راحة تامة وأداء فائق في الوقت نفسه

    تعتبر آلة 4.0‎ U مثالية كونها ملائمة لقدرات الحركة المتعددة للمستخدمين، وتساعد المستخدمين في الوصول إلى القوة والتكييف المرغوبَين للجزء السفلي من الجسم. توفر هذه الدراجة أداءً سلسًا مع راحة معزّزة بفضل المقود والمقعد القابلَين للتعديل.

    راحة تامة وأداء فائق في الوقت نفسه

    تعتبر آلة 4.0‎ U مثالية كونها ملائمة لقدرات الحركة المتعددة للمستخدمين، وتساعد المستخدمين في الوصول إلى القوة والتكييف المرغوبَين للجزء السفلي من الجسم. توفر هذه الدراجة أداءً سلسًا مع راحة معزّزة بفضل المقود والمقعد القابلَين للتعديل.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReActiv الدراجة في الوضعية المستقيمة

    راحة تامة وأداء فائق في الوقت نفسه

    تعتبر آلة 4.0‎ U مثالية كونها ملائمة لقدرات الحركة المتعددة للمستخدمين، وتساعد المستخدمين في الوصول إلى القوة والتكييف المرغوبَين للجزء السفلي من الجسم. توفر هذه الدراجة أداءً سلسًا مع راحة معزّزة بفضل المقود والمقعد القابلَين للتعديل.

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    مراجعة كل reactiv

      راحة تامة وأداء فائق في الوقت نفسه

      حركة دواسة سلسة ومخصّصة

      إضافة الثبات أثناء التمارين

      إضافة الثبات أثناء التمارين

      يمكن تعديل المقود إلى الأمام/الخلف كما في وضعية عمودية لتوفير ملاءمة مريحة بغض النظر عن وضعية الاستخدام. ويُستخدم تقوّس المقبضَين نحو الأعلى كمسند للساعد.

      تعديل المقعد عموديًا وأفقيًا

      تعديل المقعد عموديًا وأفقيًا

      تم تبطين المقعد الكبير لتوفير الراحة والثبات. وتضمن التعديلات المتعددة ملاءمة دقيقة.

      حافظ على معدل ضربات قلبك المطلوب

      حافظ على معدل ضربات قلبك المطلوب

      تتوفر برمجة مستندة إلى معدل ضربات القلب بلمسة زر. يمكن للأطباء السريريين تعيين نطاق معدل ضربات القلب المستهدف للمرضى، ويضبط البرنامج السرعة والإمالة إلى الأعلى وفقًا لذلك للبقاء ضمن النطاق المحدد. وتوفر مجموعة من البرامج المعدّة مسبقًا للمستخدمين خيارات متعددة لنوع التمرين الذي يرغبون فيه.

      يساهم مولّد الطاقة في توفير أداء أسلس

      يوفر نظام المقاومة المغنطيسية استخدامًا سلسًا ومريحًا، بالإضافة إلى تطبيق متّسق وتكرار لمستويات المقاومة. ويوفر أيضًا عملية تشغيل هادئة ويقلّص الحاجة إلى إجراء صيانة روتينية، بفضل عدم وجود دواسات مكابح تُحدث الحرارة والاحتكاك على دولاب الموازنة.

      ما من حاجة إلى طاقة كهربائية، إذ توفر حركة الدوس الطاقة الكهربائية لوحدة التحكم

      يسمح توليد الطاقة الذاتي لآلة ‎4.0 U بوضعها في أي مكان تقريبًا في منشأة تجارية أو إسعافية. وتستوفي ميزة توفير استهلاك الطاقة هذه المعايير الأوروبية، CE وEN957، للمنشآت ذات الوعي البيئي.

      برنامج مستند إلى شدة التمارين باستخدام المكافئ الاستقلابي كمعيار قياسي

      تتميّز سلسلة ReActiv ببرنامج المكافئ الاستقلابي المبتكر الذي يعرض المكافئ الاستقلابي الخاص بك، ويساعدك أيضًا في الحفاظ على المكافئ الاستقلابي المطلوب عبر تعديلات المقاومة التلقائية. وتحدث تعديلات المقاومة وفقًا لإدخال الواط في الوقت الحقيقي الخاص بالمستخدم.

      جهاز استقبال مستند إلى Bluetooth ومتوافق مع أحزمة مراقبة معدل ضربات القلب

      تتضمّن سلسلة ReActiv واجهة مستخدم متطورة وتقنية Bluetooth. ويمكن تتبع معدل ضربات القلب في الوقت الحقيقي عبر Bluetooth بواسطة أشرطة الصدر لمراقبة معدل ضربات القلب.

      شاشة LED وتراكب واضح لتحسين تفاعل المستخدم

      تتميّز وحدة التحكّم LED الجديدة بشاشة مصفوفة نقطية سهلة القراءة، ونافذتَين في الأسفل، ونافذة واحدة للرسائل في الأعلى للقراءات. ويشمل ذلك السعرات الحرارية، والمسافة، والنبض، ومؤشرات متعددة وفقًا لتحديدات البرنامج الخاصة بالمستخدمين. ويمكن للمستخدمين رؤية كل المعلومات بلمحة سريعة. ويسمح التراكب بالتشغيل السهل بواسطة تباين الألوان السهل التحديد والأزرار السريعة، للتبديل بين اللياقة البدنية، والمكافئ الاستقلابي، وبرامج معدل ضربات القلب، والمزيد غير ذلك.

      المواصفات التقنية

      • الحد الأقصى لوزن المستخدم

        رطل
        350
        كلغ
        159

      • طاقة التيار المتردد

        فولت
        مولّد كهربائي

      • التوافق

        الشهادات
        • CE الفئة SA
        • EN957
        • UL (الفئة التجارية)

      • المكبح

        نوع
        نظام المقاومة المغنطيسية

      • إمكانية الاتصال المطبّقة

        ANT+‎
        نعم
        Bluetooth ‏(FTMS)
        نعم

      • منفذ USB

        جاري الشحن
        لا

      • مجموعة الملحقات

        ذراع تدوير قابل للضبط
        اختياري

      • جهاز استقبال مضمّن لمعدل ضربات القلب

        نوع
        • ANT+‎
        • Bluetooth

      • CSAFE

        نعم
        -

      • المروحة

        نعم
        3 مستويات سرعة

      • نبض اليد

        نعم
        -

      • البرامج

        تتضمن
        • مخصص
        • مرتفَع
        • الضبط التلقائي بحسب معدل ضربات القلب
        • فاصل
        • يدوي
        • المكافئ الاستقلابي
        • هضبة
        • VO2
        • معدل ضربات القلب 65%
        • معدل ضربات القلب 80%
        • فترة معدل ضربات القلب

      • المقاومة

        المستوى
        من 1 إلى 40

      • المقاومة عند البدء

        واط
        10

      • معدل التمرين

        واط
        من 10 إلى 750

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