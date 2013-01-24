تمرين لكامل الجسم، لطيف على المفاصل
تساعد الوضعية شبه الممدّدة في آلة 7.0 S على إزالة الضغط عن الوركين والركبتين والكاحلين. أما برنامج تمرين الجزء العلوي من الجسم فيساعد المريض على بناء قوته وتحقيق توازن متماثل، حتى للمستخدمين الذي يشكون من صعوبات في الحركة في الجزء السفلي من جسمهم.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تمرين لكامل الجسم، لطيف على المفاصل
تساعد الوضعية شبه الممدّدة في آلة 7.0 S على إزالة الضغط عن الوركين والركبتين والكاحلين. أما برنامج تمرين الجزء العلوي من الجسم فيساعد المريض على بناء قوته وتحقيق توازن متماثل، حتى للمستخدمين الذي يشكون من صعوبات في الحركة في الجزء السفلي من جسمهم.
تمرين لكامل الجسم، لطيف على المفاصل
تساعد الوضعية شبه الممدّدة في آلة 7.0 S على إزالة الضغط عن الوركين والركبتين والكاحلين. أما برنامج تمرين الجزء العلوي من الجسم فيساعد المريض على بناء قوته وتحقيق توازن متماثل، حتى للمستخدمين الذي يشكون من صعوبات في الحركة في الجزء السفلي من جسمهم.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تمرين لكامل الجسم، لطيف على المفاصل
تساعد الوضعية شبه الممدّدة في آلة 7.0 S على إزالة الضغط عن الوركين والركبتين والكاحلين. أما برنامج تمرين الجزء العلوي من الجسم فيساعد المريض على بناء قوته وتحقيق توازن متماثل، حتى للمستخدمين الذي يشكون من صعوبات في الحركة في الجزء السفلي من جسمهم.
بالإضافة إلى الطول القابل للضبط، يمكن أيضًا تدوير المقبضَين وفقًا لحركة المعصم الطبيعية. ويوفر الغلاف الناعم وغير الأملس قبضة محكمة.
يمكن ضبط طول المقبضين الملائمين ليتوافقا مع مجموعة متنوّعة من المستخدمين. ويتم تثبيت وضعية المقبض بسهولة لممارسة التمارين المخصصة للساقين فقط، أو للذراعين فقط، أو لكامل الجسم.
لتوفير أفضل وضعية للجسم وللراحة أثناء التمارين الرياضية، يمكن ضبط المقعد المبطّن إلى الأمام وإلى الخلف ويمكن إمالته أيضًا.
تعرض وحدة التحكّم معلومات الأداء الأساسية في الوقت الحقيقي، وتقوم ببث بيانات التمارين الرياضية الخاصة بالمريض على كمبيوتر شخصي في الوقت نفسه. وتعرض النوافذ الوقت، والسرعة، وطول الخطوة، وعدد الخطوات، والواط، والسعرات الحرارية، والمكافئ الاستقلابي، ومعدل ضربات القلب، ومستوى المقاومة، والتماثل، والقوة. وتشمل البرامج "يدوي"، و"مرتفَع"، و"هضبة"، و"فاصل"، و"سهولة"، و"معدل ضربات القلب"، و"تماثل".
يمكن للأطباء السريريين وضع المرضى على آلة صعود الدرج الرياضية براحة من خلال تدوير المقعد لتوفير أفضل وضعية. ويمكن تدوير المقعد بمقدار 360 درجة. أما الأشخاص الذين يشكون من نطاق حركة محدود في الجزء السفلي من الجسم، فيمكنهم الصعود على آلة صعود الدرج الرياضية والنزول عنها بشكل آمن ومستقل بفضل ارتفاع المقعد المنخفض.
يتراوح عمق الخطوة بين بوصة واحدة و12,5 بوصات، ما يسمح بإجراء خطوة أقل عمقًا بالإضافة إلى خطوات عميقة أيضًا. إذا ضغطت قدم على الدواسة إلى الأمام، فستتوجه الدواسة الأخرى نحو المستخدم بالمسافة نفسها التي تم الضغط عليها إلى الأمام.
تقدّم آلة صعود الدرج الرياضية هذه مقاومة متساوية، ما يسمح للذراع أو الساق الأقوى بالمساعدة في تمرين الذراع أو الساق الأخرى. وتُعتبر المقاومة المتساوية مفيدة لمجموعة متنوعة من المستخدمين، بما في ذلك الأشخاص الذين يتمتّعون بنطاق حركة أكبر أو الذين يشكون من اختلال في التوازن بين الذراعين أو الساقين اليسرى واليمنى.
يتميّز التصميم شبه الممدّد والمتعدد الاستخدامات بالقدرة على تخفيف الضغط عن المفاصل مع توفير تمارين رياضية صعبة في الوقت نفسه. ويلائم المقعد أي مريض تقريبًا، بدءًا من المسنّ الذي يشكو من مشاكل في الحركة ووصولاً إلى الرياضي الترفيهي الذي يتعافى من إصابة.
بواسطة برنامج التماثل، يمكن للأطباء السريريين قياس تقدّم المريض في بناء قوة الجسم في الجهتَين اليسرى واليمنى. وسيكتسب المستخدمون الثقة فيما يرون تقدّمهم الذي يشير إليه البرنامج، سواء أكانوا يريدون إعادة التأهيل بعد إصابة ما أو التمرين بكل بساطة للاستمتاع بقوة أفضل.
التوافق
الحد الأقصى لوزن المستخدم
الوزن الصافي
الأبعاد الإجمالية
طاقة التيار المتردد
CSAFE
مجموعة نقل القدرة
المروحة
نبض اليد
البرامج
المقاومة
المقاومة عند البدء
نطاق العمل
نطاق السرعة