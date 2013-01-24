تسهّل الدرجة الوصول إلى الأرضية

توفر الدرجة القابلة للفك ارتفاعًا أكثر انخفاضًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى المزيد من الثبات للصعود على آلة الركض والنزول عنها. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية للأفراد الذين لا يمكنهم إجراء خطوة كبيرة، مثل الأفراد الذين يشكون من صعوبات في التوازن، أو نطاق حركة أصغر، أو المسنين.