تعديلات متعددة لملاءمة فردية
تجمع آلة 7.0 T عددًا من الميزات المتعددة الاستخدامات التي يحتاج إليها الطبيب السريري ليساعد المرضى على الشعور بالثقة تجاه إعادة التأهيل والتحسّن. يمكن لموفري الرعاية الصحية استخدام الميزات الأساسية، بالإضافة إلى عدّة خيارات قابلة للضبط.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تعديلات متعددة لملاءمة فردية
تجمع آلة 7.0 T عددًا من الميزات المتعددة الاستخدامات التي يحتاج إليها الطبيب السريري ليساعد المرضى على الشعور بالثقة تجاه إعادة التأهيل والتحسّن. يمكن لموفري الرعاية الصحية استخدام الميزات الأساسية، بالإضافة إلى عدّة خيارات قابلة للضبط.
تعديلات متعددة لملاءمة فردية
تجمع آلة 7.0 T عددًا من الميزات المتعددة الاستخدامات التي يحتاج إليها الطبيب السريري ليساعد المرضى على الشعور بالثقة تجاه إعادة التأهيل والتحسّن. يمكن لموفري الرعاية الصحية استخدام الميزات الأساسية، بالإضافة إلى عدّة خيارات قابلة للضبط.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تعديلات متعددة لملاءمة فردية
تجمع آلة 7.0 T عددًا من الميزات المتعددة الاستخدامات التي يحتاج إليها الطبيب السريري ليساعد المرضى على الشعور بالثقة تجاه إعادة التأهيل والتحسّن. يمكن لموفري الرعاية الصحية استخدام الميزات الأساسية، بالإضافة إلى عدّة خيارات قابلة للضبط.
توفر العارضتان المتوازيتان القابلتان للفك الدعم للمقبضَين لتوفير سلامة إضافية للمريض. ويمكن للتعديلات أيضًا ملاءمة المستخدمين بطول مختلف وقدرات بدنية مختلفة. يمكن ضبط العارضتَين من 25 إلى 35 بوصة في الطول، ومن 20 إلى 31 بوصة في العرض، ويمتدّ الطول إلى طول الأرضية بالكامل.
تتضمن وحدة التحكّم هذه السهلة الاستخدام ميزات متعددة، وهي تعرض بيانات التمارين الرياضية المهمة وتقوم بتنزيلها. وتعرض نوافذ المعلومات المكافئ الاستقلابي، والتماثل، والإيقاع، وطول الخطوة، والخطوات، والوتيرة. كذلك، يمكنك تحديد الأوضاع المعيّنة مسبقًا أو القابلة للبرمجة بسهولة تامة لعمليات روتينية متنوعة ومتعددة. ويمكن للبرامج التكيّف بشكل تفاعلي مع خصائص المرضى، باستخدام معلومات الإدخال مثل الوزن والجنس كأساس لتحسين مرحة إعادة التأهيل إلى أقصى حد.
توفر الدرجة القابلة للفك ارتفاعًا أكثر انخفاضًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى المزيد من الثبات للصعود على آلة الركض والنزول عنها. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية للأفراد الذين لا يمكنهم إجراء خطوة كبيرة، مثل الأفراد الذين يشكون من صعوبات في التوازن، أو نطاق حركة أصغر، أو المسنين.
يمكن تنزيل بيانات ممارسة التمارين الرياضية مباشرةً على جهاز كمبيوتر من خلال التوصيل عبر USB.
يتوفر محرك رفع في الجهة الأمامية وآخر في الجهة الخلفية، ما يمكّن الأطباء السريريين من تزويد المرضى بإمكانية المشي صعودًا ونزولاً. ويمكن استخدام رباط أمان علوي للمرضى، لممارسة التمارين الرياضية الأسهل من دون وزن إضافي. ويسمح هذا النوع من التمارين بتدريب الجزء السفلي من الجسم من دون أن يحمل المريض وزن جسمه بالكامل على آلة الركض. ويمكن رفع الأرضية لملاءمة التمارين الرياضية من دون وزن إضافي.
تتميّز مساحة الخطوة الكبيرة والواسعة التي تبلغ 22 بوصة x 60 بوصة، بأرضية ذاتيّة التزييت لتشغيلها من دون أن تتطلّب صيانة عالية.
يتميّز محرك السرعة ذات التشغيل المستمر بقدرة 3.0 أحصنة، وهو يتحرّك إلى الأمام من 0 إلى 10 أميال في الساعة وبالجهة العكسية لغاية 3 أميال في الساعة. ويساعد المشي بالجهة العكسية في تمرين العضلات التي لا يتم تمرينها عادةً أثناء المشي إلى الأمام فقط. كذلك، يمكن ضبط الزيادات الصغيرة في السرعة بسهولة للمرضى، بغض النظر عن أعمارهم وحالاتهم.
يمكن للأطباء السريريين الذين يعالجون مرضى يشكون من اختلال توازن أثناء المشي قياس طول الخطوة في الجانبَين الأيسر والأيمن لتوثيق التقدّم. ويمكن للأطباء السريريين مراجعة القياسات الرسومية والرقمية التي تظهر على الشاشة للحصول على مرجع دقيق.
التوافق
الحد الأقصى لوزن المستخدم
الوزن الصافي
الأبعاد الإجمالية
مساحة الخطوة
ارتفاع الأرضية
طاقة التيار المتردد
نطاق الدرجة
نطاق السرعة
مواصفات المحرك
CSAFE
المروحة
البرامج
سرعة بدء التشغيل