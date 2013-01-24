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ReCare آلة الركض

PTE7000MT/37
التصنيف الإجمالي / 5
  • تعديلات متعددة لملاءمة فردية تعديلات متعددة لملاءمة فردية تعديلات متعددة لملاءمة فردية
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    ReCare آلة الركض

    PTE7000MT/37

    تعديلات متعددة لملاءمة فردية

    تجمع آلة ‎7.0 T عددًا من الميزات المتعددة الاستخدامات التي يحتاج إليها الطبيب السريري ليساعد المرضى على الشعور بالثقة تجاه إعادة التأهيل والتحسّن. يمكن لموفري الرعاية الصحية استخدام الميزات الأساسية، بالإضافة إلى عدّة خيارات قابلة للضبط.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReCare آلة الركض

    تعديلات متعددة لملاءمة فردية

    تجمع آلة ‎7.0 T عددًا من الميزات المتعددة الاستخدامات التي يحتاج إليها الطبيب السريري ليساعد المرضى على الشعور بالثقة تجاه إعادة التأهيل والتحسّن. يمكن لموفري الرعاية الصحية استخدام الميزات الأساسية، بالإضافة إلى عدّة خيارات قابلة للضبط.

    تعديلات متعددة لملاءمة فردية

    تجمع آلة ‎7.0 T عددًا من الميزات المتعددة الاستخدامات التي يحتاج إليها الطبيب السريري ليساعد المرضى على الشعور بالثقة تجاه إعادة التأهيل والتحسّن. يمكن لموفري الرعاية الصحية استخدام الميزات الأساسية، بالإضافة إلى عدّة خيارات قابلة للضبط.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    ReCare آلة الركض

    تعديلات متعددة لملاءمة فردية

    تجمع آلة ‎7.0 T عددًا من الميزات المتعددة الاستخدامات التي يحتاج إليها الطبيب السريري ليساعد المرضى على الشعور بالثقة تجاه إعادة التأهيل والتحسّن. يمكن لموفري الرعاية الصحية استخدام الميزات الأساسية، بالإضافة إلى عدّة خيارات قابلة للضبط.

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      تعديلات متعددة لملاءمة فردية

      احصل على تمارين رياضية مخصصة

      يمكن ضبط العارضتَين المتوازيتَين إلى الأعلى والأسفل وفي العرض لتوفير السلامة

      يمكن ضبط العارضتَين المتوازيتَين إلى الأعلى والأسفل وفي العرض لتوفير السلامة

      توفر العارضتان المتوازيتان القابلتان للفك الدعم للمقبضَين لتوفير سلامة إضافية للمريض. ويمكن للتعديلات أيضًا ملاءمة المستخدمين بطول مختلف وقدرات بدنية مختلفة. يمكن ضبط العارضتَين من 25 إلى 35 بوصة في الطول، ومن 20 إلى 31 بوصة في العرض، ويمتدّ الطول إلى طول الأرضية بالكامل.

      تتوفر برامج افتراضية متعددة وقابلة للتخصيص

      تتوفر برامج افتراضية متعددة وقابلة للتخصيص

      تتضمن وحدة التحكّم هذه السهلة الاستخدام ميزات متعددة، وهي تعرض بيانات التمارين الرياضية المهمة وتقوم بتنزيلها. وتعرض نوافذ المعلومات المكافئ الاستقلابي، والتماثل، والإيقاع، وطول الخطوة، والخطوات، والوتيرة. كذلك، يمكنك تحديد الأوضاع المعيّنة مسبقًا أو القابلة للبرمجة بسهولة تامة لعمليات روتينية متنوعة ومتعددة. ويمكن للبرامج التكيّف بشكل تفاعلي مع خصائص المرضى، باستخدام معلومات الإدخال مثل الوزن والجنس كأساس لتحسين مرحة إعادة التأهيل إلى أقصى حد.

      تسهّل الدرجة الوصول إلى الأرضية

      تسهّل الدرجة الوصول إلى الأرضية

      توفر الدرجة القابلة للفك ارتفاعًا أكثر انخفاضًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى المزيد من الثبات للصعود على آلة الركض والنزول عنها. بالإضافة إلى ذلك، إنها مثالية للأفراد الذين لا يمكنهم إجراء خطوة كبيرة، مثل الأفراد الذين يشكون من صعوبات في التوازن، أو نطاق حركة أصغر، أو المسنين.

      بيانات تُظهر أداء المريض

      يمكن تنزيل بيانات ممارسة التمارين الرياضية مباشرةً على جهاز كمبيوتر من خلال التوصيل عبر USB.

      يمكن الحصول على منصة للمشي صعودًا ونزولاً بفضل المحركين

      يتوفر محرك رفع في الجهة الأمامية وآخر في الجهة الخلفية، ما يمكّن الأطباء السريريين من تزويد المرضى بإمكانية المشي صعودًا ونزولاً. ويمكن استخدام رباط أمان علوي للمرضى، لممارسة التمارين الرياضية الأسهل من دون وزن إضافي. ويسمح هذا النوع من التمارين بتدريب الجزء السفلي من الجسم من دون أن يحمل المريض وزن جسمه بالكامل على آلة الركض. ويمكن رفع الأرضية لملاءمة التمارين الرياضية من دون وزن إضافي.

      حزام وأرضية بصيانة منخفضة

      تتميّز مساحة الخطوة الكبيرة والواسعة التي تبلغ 22 بوصة x ‏60 بوصة، بأرضية ذاتيّة التزييت لتشغيلها من دون أن تتطلّب صيانة عالية.

      يتميّز هذا المحرك القوي بأنه ثنائي الاتجاه

      يتميّز محرك السرعة ذات التشغيل المستمر بقدرة 3.0 أحصنة، وهو يتحرّك إلى الأمام من 0 إلى 10 أميال في الساعة وبالجهة العكسية لغاية 3 أميال في الساعة. ويساعد المشي بالجهة العكسية في تمرين العضلات التي لا يتم تمرينها عادةً أثناء المشي إلى الأمام فقط. كذلك، يمكن ضبط الزيادات الصغيرة في السرعة بسهولة للمرضى، بغض النظر عن أعمارهم وحالاتهم.

      يقيس البرنامج طول الخطوة في الجانبَين الأيمن والأيسر

      يمكن للأطباء السريريين الذين يعالجون مرضى يشكون من اختلال توازن أثناء المشي قياس طول الخطوة في الجانبَين الأيسر والأيمن لتوثيق التقدّم. ويمكن للأطباء السريريين مراجعة القياسات الرسومية والرقمية التي تظهر على الشاشة للحصول على مرجع دقيق.

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        الشهادات
        • CAN/CSA-C22.2 رقم ‎60601-1:14
        • ANSI/AAMI
        • ES60601-1:2005 وA2‏ (R2012) وA1
        • IEC 60601-1-2:2014
        • EN 60601-1-2:2015
        • IEC 60601-1:2015+A1:2012
        • EN 60601-1:2006
        • ‎+A1:2013، ‏‎+A12:2014
        • EN ISO 20957:2013
        • MDD 93/42/EEC الفئة IIa،
        • NB: 0123

      • الحد الأقصى لوزن المستخدم

        رطل
        440
        كلغ
        200

      • الوزن الصافي

        كلغ
        • 174 (A)
        • 51 (B)
        رطل
        • 112.9 (B)
        • 384 (A)

      • الأبعاد الإجمالية

        بوصات
        83,7x‏56,7‏x‏55
        سم
        213x144x140

      • مساحة الخطوة

        بوصات
        22x60
        سم
        152.5x56

      • ارتفاع الأرضية

        بوصات
        • 4,5 بوصات إلى الدرجة
        • 9,5 بوصات إلى الأرضية
        سم
        • 11,5 سم إلى الخطوة
        • 24,13 سم إلى الأرضية

      • طاقة التيار المتردد

        فولت
        • 115 فولت بالتيار المتردد
        • 60 هرتز، 20 أمبير، الجمعية القومية لمصنعي الأجهزة الكهربائية ‎5-20P

      • نطاق الدرجة

        النسبة المئوية
        -10% إلى 15%

      • نطاق السرعة

        كم/الساعة
        -5 إلى 16 مع زيادة بمقدار 0,1
        ميل في الساعة
        -3 إلى 10 مع زيادة بمقدار 0,1

      • مواصفات المحرك

        القدرة الحصانية
        3

      • CSAFE

        نعم
        -

      • المروحة

        نعم
        -

      • البرامج

        تتضمن
        • مخصص
        • معدل ضربات القلب
        • فاصل
        • يدوي
        • هضبة
        • التماثل
        • VO2

      • سرعة بدء التشغيل

        نعم
        -

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